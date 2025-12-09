تلقى معسكر منتخب نيجيريا خبرًا صادمًا قبل مواجهة مصر وديًا، استعدادًا لمنافسات كأس أفريقيا 2025.

ويشارك المنتخب النيجيري في كأس أمم أفريقيا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب تنزانيا وتونس وأوغندا.

صدمة في معسكر منتخب نيجيريا

يستعد المنتخب النيجيري لكأس أمم أفريقيا بمواجهة مصر وديًا على استاد القاهرة في 16 ديسمبر الجاري.

وذكرت صحيفة ديلي بوست النيجيرية أن الحارس الأساسي ستانلي نوابالي قد يغيب عن أمم أفريقيا بسبب إصابات تعرض لها مؤخرًا في الكاحل واليد.

وأوضحت أن صاحب الـ29 عامًا لم يشارك مع فريقه تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي منذ نهاية أسبوع فيفا الماضي في نوفمبر، ليغيب آخر 3 مباريات.

ونقلت الصحيفة تصريحات فوسوموزي فيلاكازي، مدرب تشيبا يونايتد، في هذا الصدد: "لا أعتقد أنه سيتمكن من المشاركة في أمم أفريقيا، لكن عندما تحدثت معه كان واثقًا من أنه سيتعافى قريبًا جدًا".

وكان الحارس ستانلي نوابالي أحد أبرز نجوم نيجيريا في كأس أمم أفريقيا الماضية 2023، حيث أسهم في التأهل إلى المباراة النهائية قبل خسارة اللقب على يد كوت ديفوار.