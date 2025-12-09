لا يفصلنا سوى أيام قليلة على انطلاق النسخة الـ35 لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في المغرب.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير المقبل.

ويشارك منتخب مصر في أمم أفريقيا، حيث يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

أرقام قياسية وحقائق مثيرة في كأس الأمم الأفريقية

- فازت مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا 7 مرات وهو رقم قياسي، بما في ذلك ثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2006 و2010.

– تعتبر مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ26 ظهورًا، يليها كوت ديفوار (25) وغانا (24) والتي لن تكون ضمن المشاركين في المغرب هذه المرة.

- لعبت مصر أكبر عدد من المباريات في تاريخ كأس أمم أفريقيا (111 مباراة)، تليها كوت ديفوار (106)، غانا (105) ونيجيريا (104).

- مصر تحمل الرقم القياسي في عدد الانتصارات طوال تاريخ البطولة (60) وعدد الأهداف المسجلة (175).

- تمتلك نيجيريا أكبر عدد من الميداليات في البطولة بإجمالي 16 ميدالية (3 ذهبية، 5 فضية، 8 برونزية).

- سجل أسطورة الكاميرون صامويل إيتو 18 هدفا في ست بطولات بين عامي 2000 و2010 وهو رقم قياسي.

- أكبر لاعب شارك في تاريخ البطولة هو حارس المرمى المصري، عصام الحضري، الذي لعب بعمر 44 عامًا و21 يومًا أمام الكاميرون في 2017.

- سجل الإيفواري لوران بوكو أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة - حيث سجل 5 أهداف في فوز 6-1 على إثيوبيا في بطولة 1970 في السودان.

- يحمل نداي مولامبا، الذي توفي في عام 2019، الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في بطولة واحدة، حيث سجل تسعة أهداف لصالح منتخب زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليًا) بطل عام 1974 في مصر.

- كان نهائي عام 1974 في القاهرة هي الوحيدة التي أُعيدت.. سجل مولامبا هدفي فوز زائير على زامبيا 2-0 في المحاولة الثانية بعد تعادلهما 2-2.

- سجل المصري محمد دياب العطار، المعروف باسم ديبا 4 أهداف في المباراة النهائية الأولى ضد إثيوبيا 1957 عندما فاز الفراعنة برباعية نظيفة.

- حارس مرمى زامبيا السابق، كينيدي مويني، هو الحارس الوحيد الذي سجل هدفًا في البطولة عندما أحرز ركلة جزاء في تعادل بنتيجة 1-1 مع نيجيريا في دور المجموعات عام 2013.

- يحمل المهاجم المصري السابق، حسن الشاذلي، الرقم القياسي في تسجيل أكبر عدد من الثلاثيات (هاتريك) في تاريخ المنافسة، حيث سجل اثنتين في نسختي 1963 و1970.

- شارك كل من الغاني أندريه "بيليه" أيو، والمصري أحمد حسن، والتونسي يوسف المساكني، والكاميروني ريجوبيرت سونج في 8 بطولات وهو رقم قياسي.

- حقق حسن شحاتة رقمًا قياسيًا بفوزه بثلاث بطولات متتالية، محققًا بذلك فوزًا تاريخيًا لمصر في نهائيات أعوام 2006 و2008 و2010، كما فاز الغاني تشارلز جيامفي بثلاث نهائيات أعوام 1963 و1965 و1982.

- المدرب الفرنسي، كلود لوروا، يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات كمدرب بـ9 نسخ مختلفة بين 1986 و2017، حيث قاد 6 منتخبات مختلفة (الكاميرون، السنغال، غانا، الكونغو الديمقراطية، الكونغو برازافيل وتوجو).

- أصغر لاعب شارك في تاريخ البطولة هو شيفا نزيجو، الذي كان عمره 16 عامًا و93 يومًا عندما لعب مع الجابون أمام جنوب أفريقيا في نسخة 2000.

- ستحمل تونس الرقم القياسي لأكبر عدد من المشاركات المتتالية في البطولة بواقع 17 مرة من عام 1994 إلى عام 2025، وقد استضاف نسور قرطاج نسخة 2004 وفازوا بها.

– شهدت نسخة 2023 تسجيل أكبر عدد من الأهداف (119 هدفًا)، محطمة الرقم السابق البالغ 102 هدف في نسخة 2019.

- سجل 4 لاعبين في 6 نسخ مختلفة: صامويل إيتو (الكاميرون)، كالوشا بواليا (زامبيا)، أندريه أيو (غانا)، وأسامواه جيان (غانا).