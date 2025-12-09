كشفت تقارير إعلامية عن أزمة محتملة في منتخب نيجيريا، بسبب المستحقات المتأخرة لمدربه إيريك شيلي.

ووفقا لما ذكره موقع "ديلي بوست" النيجيري، فإن الاتحاد النيجيري لكرة القدم مدين لمدرب المنتخب بدفع مستحقات لمدة 3 أشهر على الأقل.

وأشار التقرير إلى أن شيلي لم يقدم بعد شكوى رسمية بشأن عدم دفع راتبه ومكافآت التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.

وحتى الآن لم يتضح بعد ما إذا كان المدرب المالي ينوي بالفعل تقديم شكوى رسمية أم لا.

ومن المنتظر أن يقدم شيلي قائمته النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بحلول غدا الأربعاء.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية قبل مشاركة المنتخبين في كأس أمم أفريقيا 2025.

وينافس منتخب نيجيريا في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2025، مع منتخبات تونس وأوغندا وتنزانيا.