المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 1
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

2 0
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مستحقات المدرب أزمة محتملة لمنتخب نيجيريا قبل كأس أمم أفريقيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:51 م 09/12/2025
مدرب نيجيريا

إيريك شيلي مدرب نيجيريا

كشفت تقارير إعلامية عن أزمة محتملة في منتخب نيجيريا، بسبب المستحقات المتأخرة لمدربه إيريك شيلي.

ووفقا لما ذكره موقع "ديلي بوست" النيجيري، فإن الاتحاد النيجيري لكرة القدم مدين لمدرب المنتخب بدفع مستحقات لمدة 3 أشهر على الأقل.

وأشار التقرير إلى أن شيلي لم يقدم بعد شكوى رسمية بشأن عدم دفع راتبه ومكافآت التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.

وحتى الآن لم يتضح بعد ما إذا كان المدرب المالي ينوي بالفعل تقديم شكوى رسمية أم لا.

ومن المنتظر أن يقدم شيلي قائمته النهائية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بحلول غدا الأربعاء.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره النيجيري يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية قبل مشاركة المنتخبين في كأس أمم أفريقيا 2025.

وينافس منتخب نيجيريا في المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2025، مع منتخبات تونس وأوغندا وتنزانيا.

منتخب مصر منتخب نيجيريا كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الإمارات

الإمارات

2 0
الكويت

الكويت

17

جاء الهدف بعدما نفذ يحيى الغساني ركلة الجزاء بنجاح في وسط المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مصر الثاني

مصر الثاني

0 1
الأردن

الأردن

29

هدف ضائع لمنتخب مصر بعد لمسة رأسية من مروان حمدي وتصل الكرة لإسلام عيسى ويسدد الكرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg