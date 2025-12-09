يترقب عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025"، والتي تشهد كعادتها مواجهات غاية في القوة والإثارة.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 من يناير 2026، في ستة مدن مختلفة في الأراضي المغربية.

وتتمثل المدن الست المستضيفة لمواجهات "كان 2025" في (الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس، أكادير، وطنجة).

وستشهد المسابقة الأعرق في القارة السمراء 52 مباراة على مدار 29 يومًا، لتكون النسخة الأكبر من البطولة القارية.

منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، والمغرب بقيادة أشرف حكيمي، والجزائر بقيادة رياض محرز، والسنغال بقيادة ساديو ماني، إضافة إلى ساحل العاج بقيادة سيباستيان هالر، وغيرهم من الأسماء اللامعة ستكون حاضرة في البطولة.

ويتنافس في كأس الأمم المقبلة 24 فريقًا، على الفوز باللقب المرموق وخلافة منتخب ساحل العاج، حامل لقب النسخة الماضية لعام 2023، على أرضه.

إنجازات المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2025