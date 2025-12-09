المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"اكتساح مصري".. سجل إنجازات المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2025

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:58 م 09/12/2025
كأس أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025"، والتي تشهد كعادتها مواجهات غاية في القوة والإثارة.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 من يناير 2026، في ستة مدن مختلفة في الأراضي المغربية.

وتتمثل المدن الست المستضيفة لمواجهات "كان 2025" في (الرباط، الدار البيضاء، مراكش، فاس، أكادير، وطنجة).

وستشهد المسابقة الأعرق في القارة السمراء 52 مباراة على مدار 29 يومًا، لتكون النسخة الأكبر من البطولة القارية.

منتخب مصر بقيادة محمد صلاح، والمغرب بقيادة أشرف حكيمي، والجزائر بقيادة رياض محرز، والسنغال بقيادة ساديو ماني، إضافة إلى ساحل العاج بقيادة سيباستيان هالر، وغيرهم من الأسماء اللامعة ستكون حاضرة في البطولة.

ويتنافس في كأس الأمم المقبلة 24 فريقًا، على الفوز باللقب المرموق وخلافة منتخب ساحل العاج، حامل لقب النسخة الماضية لعام 2023، على أرضه.

إنجازات المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2025

الترتيب المنتخب الألقاب (عدد المرات) أبرز الإنجازات
1 مصر 7 البطل في: 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010
2 الكاميرون 5 البطل في: 1984, 1988, 2000, 2002, 2017
3 كوت ديفوار 3 البطل في: 1992, 2015, 2023
4 نيجيريا 3 البطل في: 1980, 1994, 2013
5 الجزائر 2 البطل في: 1990, 2019
6 جمهورية الكونغو الديمقراطية 2 البطل في: 1968, 1974
7 المغرب 1 البطل في: 1976
8 جنوب إفريقيا 1 البطل في: 1996
9 السنغال 1 البطل في: 2021
10 السودان 1 البطل في: 1970
11 تونس 1 البطل في: 2004
12 زامبيا 1 البطل في: 2012
13 بوركينا فاسو 0 الوصيف: 2013 (إنجاز أعلى من الوصافة لمرة واحدة)
14 مالي 0 الوصيف: 1972
15 أوغندا 0 الوصيف: 1978
16 غينيا الاستوائية 0 المركز الرابع: 2015
17 أنجولا 0 ربع النهائي: 2008, 2010, 2023
18 الغابون 0 ربع النهائي: 1996, 2012
19 البنين 0 ربع النهائي: 2019
20 جزر القمر 0 الدور الـ 16: 2021
21 موزمبيق 0 دور المجموعات (6 مشاركات)
22 زيمبابوي 0 دور المجموعات (6 مشاركات)
23 تنزانيا 0 دور المجموعات (4 مشاركات)
24 بوتسوانا 0 دور المجموعات (مشاركتان)
منتخب مصر منتخب المغرب منتخب الجزائر كأس أمم أفريقيا 2025

