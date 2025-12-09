بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025، إذ يترقب منتخب مصر مشاركته في المسابقة، بحثًا عن التتويج بلقبه الثامن بعد أن ودع مبكرًا في النسخة الماضية بشكل لم يرض جماهير الفراعنة.

وبدأ منتخب مصر معسكره، استعدادًا لخوض مباراة نيجيريا الودية، التي تأتي ضمن تحضيرات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

كيف كان الظهور الأخير لمنتخب مصر في أمم أفريقيا؟

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2023، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كاب فيردي وغانا وموزمبيق، ودخل الفراعنة البطولة تحت قيادة فنية من البرتغالي روي فيتوريا.

افتتح منتخب مصر مشواره في أمم أفريقيا بالتعادل الإيجابي أمام موزمبيق، بنتيجة (2-2) وأحرز ثنائية الفراعنة مصطفى محمد ومحمد صلاح، ليبدأ أبناء النيل طريقهم بشكل خارج التوقعات.

وبحث منتخب مصر عن تحقيق الفوز أمام غانا في الجولة الثانية من مجموعات أمم أفريقيا، إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل (2-2) وأحرز ثنائية الفراعنة عمر مرموش ومصطفى محمد.

وشهدت مباراة مصر وغانا، تعرض محمد صلاح قائد الفراعنة للإصابة، ليغيب عن منافسات كأس أمم أفريقيا، وحضر لاعب ليفربول مواجهة كاب فيردي من ملعب المباراة قبل أن يعود لناديه الإنجليزي لبداية مرحلة علاجه.

استمر بحث منتخب مصر عن فوزه الأول في أمم أفريقيا، وكان يحتاج لإثبات نفسه أمام كاب فيردي، إلا أن اللقاء انتهى بالنتيجة ذاتها التي حدثت خلال الجولتين الأولى والثانية (2-2) وسجل محمود تريزيجيه ومصطفى محمد ثنائية الفراعنة.

وأنهى منتخب مصر دور المجموعات برصيد 3 نقاط، ليحتل وصافة جدول الترتيب خلف كاب فيردي المتصدر بمجموع 7 نقاط، بينما تواجد المنتخب الغاني والموزمبيقي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعد أن احتل وصافة المجموعة الثانية، ليواجه نظيره الكونغو الديموقراطية، وفرض التعادل (1-1) على نتيجة المباراة عقب نهاية الوقتين الأساسي والإضافي.

وتفوق منتخب الكونغو الديموقراطية على مصر بركلات الترجيح بنتيجة (8-7)، ليودع الفراعنة من دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023، وتتوقف أحلام التتويج بالبطولة الثامنة من الأميرة السمراء.