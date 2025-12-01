بدأ منتخب جنوب إفريقيا استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير القادم.

وخاض منتخب جنوب إفريقيا بقيادة مدربه البلجيكي، هوجو بروس في مركز الأداء العالي في بريتوريا، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية المقررة في المغرب أواخر هذا الشهر.

ونشر حساب الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا من بداية استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعلّق حساب الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم على تلك الصور قائلًا: "بدأت الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية بجدية".

ومن المُقرر، أن يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره غانا يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 في مباراته الأخيرة في جنوب أفريقيا، قبل توجه الفريق إلى المغرب.

وسيغادر منتخب جنوب إفريقيا إلى المغرب يوم الأربعاء 17 ديسمبر، قبل مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تُقام على 9 ملاعب في المغرب.

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مع منتخبات، مصر، وأنجولا، وزيمبابوي، إذ يفتتح البافانا بافانا مشواره بمواجهة الثاني يوم 22 ديسمبر الجاري.