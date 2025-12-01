المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

منافس مصر.. منتخب جنوب إفريقيا يبدأ استعداداته لكأس إفريقيا

رائد سمير

كتب - رائد سمير

10:41 م 09/12/2025
تدريبات منتخب جنوب إفريقيا

تدريبات منتخب جنوب إفريقيا استعدادا لكأس إفريقيا

بدأ منتخب جنوب إفريقيا استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير القادم.

وخاض منتخب جنوب إفريقيا بقيادة مدربه البلجيكي، هوجو بروس في مركز الأداء العالي في بريتوريا، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية المقررة في المغرب أواخر هذا الشهر.

ونشر حساب الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورًا من بداية استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعلّق حساب الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم على تلك الصور قائلًا: "بدأت الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية بجدية".

ومن المُقرر، أن يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره غانا يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 في مباراته الأخيرة في جنوب أفريقيا، قبل توجه الفريق إلى المغرب.

وسيغادر منتخب جنوب إفريقيا إلى المغرب يوم الأربعاء 17 ديسمبر، قبل مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تُقام على 9 ملاعب في المغرب.

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مع منتخبات، مصر، وأنجولا، وزيمبابوي، إذ يفتتح البافانا بافانا مشواره بمواجهة الثاني يوم 22 ديسمبر الجاري.

مباراة جنوب أفريقيا القادمة
منتخب مصر حسام حسن كأس إفريقيا منتخب جنوب إفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg