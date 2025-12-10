المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس أمم أفريقيا تحدد موقف مانشستر يونايتد من الميركاتو الشتوي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:43 م 10/12/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

أكدت تقارير إعلامية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يؤجل خططه لفترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وفقا لما سيحدث في كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر الحالي و18 يناير المقبل.

ويضم مانشستر يونايتد 3 لاعبين أفارقة هم المغربي نصير مزراوي والكاميروني بريان مبويمو والإيفواري أماد ديالو.

وبحسب ما ذكرته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تتوقع تحركات هادئة في الميركاتو الشتوي وعدم ضم لاعبين جدد.

لكن في ظل اقتراب عدة لاعبين من الرحيل للحصول على فرصة أكبر للمشاركة، قد يلجأ يونايتد لدعم تشكيلته بعدد محدود من العناصر، حال وصول لاعبيه الأفارقة لأدوار متقدمة في كأس الأمم.

جدير بالذكر أن هذا الوضع أيضا يمتد لتحديد مستقبل عدد من اللاعبين الشباب.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد كأس أمم أفريقيا

