المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

منافس مصر.. شكوك حول إصابة مدافع جنوب أفريقيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:51 م 10/12/2025
سيابونجا نجيزانا

سيابونجا نجيزانا

ظهرت شكوك حول إصابة سيابونجا نجيزانا مدافع منتخب جنوب أفريقيا، قبل مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب جنوب أفريقيا ينافس مع نظيره المصري في المجموعة الثالثة بكأس الأمم التي تقام في المغرب بين 21 ديسمبر الحالي و18 يناير المقبل، وتضم المجموعة أيضا منتخبي أنجولا وزيمبابوي.

وتم استبدال نجيزانا، لاعب ستيوا بوخارست، بعد الشوط الأول من مباراة فريقه الماضية أمام دينامو في الدوري الروماني، وذكرت تقارير أنه تعرض لإصابة.

ووفقا لما ذكره ميهاي ستويكا، المدير العام للنادي الروماني في تصريحات لمنصة "ديجي سبورت": "أصيب في ركبته، ولم يتمكن من إكمال المباراة".

وأضاف: "خضع للعلاج الطبيعي، وسنرى إن كان سيتمكن من اللعب يوم الخميس".

ويستعد ستيوا بوخارست لمواجهة فينورد الهولندي، غدا الخميس، في الدوري الأوروبي.

وبحسب ما ذكره موقع "IDiski" الجنوب أفريقي، فمن غير المستبعد أن يتسبب هذا الوضع في استبعاد نجيزانا من قائمة "بافانا بافانا" في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأشار التقرير إلى أنه "في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إصابة لاعب كايزر تشيفز السابق خطيرة بما يكفي لاستبعاده من البطولة الأفريقية".

ويتواجد المنتخب الجنوب أفريقي حاليا في معسكر تدريبي استعدادا للبطولة، ومن المقرر أن يواجه غانا وديا قبل السفر إلى المغرب الأسبوع المقبل.

منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg