منافس مصر.. شكوك حول إصابة مدافع جنوب أفريقيا

ظهرت شكوك حول إصابة سيابونجا نجيزانا مدافع منتخب جنوب أفريقيا، قبل مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب جنوب أفريقيا ينافس مع نظيره المصري في المجموعة الثالثة بكأس الأمم التي تقام في المغرب بين 21 ديسمبر الحالي و18 يناير المقبل، وتضم المجموعة أيضا منتخبي أنجولا وزيمبابوي.

وتم استبدال نجيزانا، لاعب ستيوا بوخارست، بعد الشوط الأول من مباراة فريقه الماضية أمام دينامو في الدوري الروماني، وذكرت تقارير أنه تعرض لإصابة.

ووفقا لما ذكره ميهاي ستويكا، المدير العام للنادي الروماني في تصريحات لمنصة "ديجي سبورت": "أصيب في ركبته، ولم يتمكن من إكمال المباراة".

وأضاف: "خضع للعلاج الطبيعي، وسنرى إن كان سيتمكن من اللعب يوم الخميس".

ويستعد ستيوا بوخارست لمواجهة فينورد الهولندي، غدا الخميس، في الدوري الأوروبي.

وبحسب ما ذكره موقع "IDiski" الجنوب أفريقي، فمن غير المستبعد أن يتسبب هذا الوضع في استبعاد نجيزانا من قائمة "بافانا بافانا" في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأشار التقرير إلى أنه "في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إصابة لاعب كايزر تشيفز السابق خطيرة بما يكفي لاستبعاده من البطولة الأفريقية".

ويتواجد المنتخب الجنوب أفريقي حاليا في معسكر تدريبي استعدادا للبطولة، ومن المقرر أن يواجه غانا وديا قبل السفر إلى المغرب الأسبوع المقبل.