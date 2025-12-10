لكل لاعب قصة وحكاية في بطولات كأس الأمم الأفريقية قد تحمل ذكرى جيدة بتتويج أو بهدف يحرزه، أو ربما ذكرى غير جيدة مر بها خلال البطولة مثل تلك التي حدثت مع محمود الخطيب أسطورة الأهلي والكرة المصرية وذلك في نسخة 1986.

وأصبحنا على مقربة من انطلاق منافسات أمم أفريقيا في نسختها الـ35 والتي ستستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ويشارك منتخب مصر في أمم أفريقيا، حيث يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

ويمتلك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا تاريخا كبيرا هو الأعرق في القارة السمراء، حيث حصد 7 ألقاب وهو رقم قياسي.

العودة إلى لقب أمم أفريقيا بعد 27 عاما

بالعودة إلى نسخة 1986 دخل منتخب مصر البطولة بهدف استعادة الأميرة السمراء بعد غياب 27 عاما، خاصة وأن البطولة كانت مقامة في القاهرة.

ولم تكن بداية المشوار سهلة بل جاءت محبطة بعد الخسارة أمام السنغال في المباراة الأولى من سباق البطولة الأفريقية.

وقال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي وأحد المتوجين ببطولة 1986 في تصريحات تليفزيونية سابقة عبر قناة DMC: "تعرضنا للهزيمة في المباراة الأولى ضد السنغال 1-0، الجماهير شعرت بالإحباط ولكن نحن كلاعبين تحدثنا وشجعنا بعضنا البعض وقولنا إن أمامنا 5 مباريات بمثابة كؤوس حتى نصل إلى كأس البطولة".

وأضاف: "كنا نبحث عن المكسب فقط في كل مباراة، وتحقق ذلك والروح كانت عالية جدا بين اللاعبين".

هدف ضائع أحزن محمود الخطيب

وأكمل الخطيب: "أتذكر مباراة النهائي، كانت ضد الكاميرون التي تضم العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا وذلك على عكس منتخب مصر في ذلك الوقت".

وتابع: "لقد سيطرنا على المباراة بشكل كامل، ولكن من الأمور التي أحزنتني في حياتي كانت عندما أهدرت هدفا لا يضيع أبدا مني، ولكن التوفيق وعدم التوفيق، ولم أستطع تسجيل أي أهداف في البطولة، ولكن في النهاية أعادنا الكأس إلى مصر بعد سنوات طويلة".

وكان منتخب مصر توج بلقب أمم أفريقيا 1986 على حساب الكاميرون وذلك بركلات الترجيح.