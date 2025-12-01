أيام قليلة تفصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب.

وتشارك في النسخة القادمة من كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا، في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.

مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر

وكان منتخب مصر ودع النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 عقب خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

صلاح يسعى لتفادي مشوار دروجبا

ورغم أن النجم الدولي المصري محمد صلاح، يكتب العديد من الأرقام القياسية مع فريق ليفربول الإنجليزي في الدوري الإنجليزي أو في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه لا يزال يبحث عن اللقب الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر.

صلاح شارك في 4 نسخ من بطولة كأس الأمم الأفريقية بداية من 2017 حتى 2024، ولم يتوج باللقب رغم صعوده إلى النهائي مرتين في 2022 و2017.

ويتشابه ذلك السيناريو مع ما حدث لمشوار النجم الإيفواري ديديه دروجبا، لاعب تشيلسي الإنجليزي وقائد منتخب كوت ديفوار السابق.

مشاركات صلاح في كأس الأمم:

2017.. خسر البطولة في النهائي ضد الكاميرون.

2019.. ودع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

2022.. خسر البطولة من الدور النهائي ضد السنغال.

2024.. ودع البطولة من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية.

مشاركات دروجبا في كأس الأمم:

2006.. خسر النهائي أمام منتخب مصر.

2008.. أنهى البطولة في المركز الرابع بعد الخسارة من غانا بنتيجة 4-2.

2010.. ودع البطولة من ربع النهائي بعد الخسارة من الجزائر.

2012.. ودع البطولة في النهائي بعد الخسارة من زامبيا.

2013.. ودع البطولة من ربع النهائي بعد الخسارة من نيجيريا.

وبالتالي ستكون نسخة 2025 هي النسخة الخامسة لمحمد صلاح التي يسعى خلالها لكسر عقدة البطولة الأفريقية التي رفضت الدخول في دولاب بطولات الأسطورة دروجبا.