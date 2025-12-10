اعتزل عشرات من أساطير القارة السمراء دون تحقيق أي لقب قاري مع منتخباتهم، رغم محاولاتهم التي لم تتوقف، في واقع يتمنى النجم المصري محمد صلاح أن ينجح في استبداله في النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2025 قبل أن يضع حدًا لمسيرته الدولية مع منتخب مصر.

وحقق صلاح كل الألقاب الممكنة في مسيرته مع نادي ليفربول، محليًا وقاريًا ودوليًا.

وعلى المستوى الدولي، فشل صلاح الذي تأهل بمنتخب مصر مرتين إلى منافسات كأس العالم 2018 و2026 في التتويج بكأس الأمم، البطولة التي استعصت أيضًا على عشرات اللاعبين التاريخيين في القارة الأفريقية.

أساطير لم يبتسم لهم الحظ في أمم أفريقيا

يحتاج الفوز ببطولة كبرى مثل كأس أمم أفريقيا إلى فريق متكامل، وليس مجرد لاعب أسطوري واحد.

وشهدت بطولة كأس أمم أفريقيا عبر تاريخهما الممتد منذ عام 1957 عشرات اللاعبين الأساطير الذين فشلوا في تحقيق اللقب في أي مناسبة، رغم أن مسيرتهم مع الأندية كانت حافلة بالإنجازات سواءً الجماعية أو الفردية.

وفيما يلي، بعض الأساطير الذين لم يبتسم لهم الحظ أبدًا في كأس أمم أفريقيا..

أسامواه جيان.. الهداف التاريخي يخسر نهائيين مع غانا

شارك أسامواه مع المنتخب الغاني في كأس أمم أفريقيا 7 مرات، كما استطاع بلوغ نصف النهائي في جميع النسخ باستثناء المشاركة الأخيرة في 2019، عندما ودع المنافسات من دور الـ16.

الهداف التاريخي لمنتخب غانا برصيد 51 هدفًا لم ينجح أبدًا في رفع كأس أمم أفريقيا، رغم وصوله إلى المباراة النهائية في مناسبتين، حيث خسر 2010 أمام منتخب مصر بهدف قاتل لمحمد ناجي جدو ثم تجرع مرارة الهزيمة مجددًا في 2015 على يد كوت ديفوار بركلات الترجيح.

مايكل إيسيان.. غانا لم تتوج منذ 43 عامًا

يعاند كأس أمم أفريقيا المنتخب الغاني منذ تتويجه الأخير عام 1982 مع جيل تاريخي لا ينسى بقيادة عبيدي بيليه.

وعاش إيسيان أوقاتًا صعبة في كأس أمم أفريقيا، حيث شارك في 3 مناسبات فقط 2002 و2008 و2010، خسر خلالها من 3 أدوار مختلفة، ربع النهائي ثم نصف النهائي فالنهائي على الترتيب.

بيير إيميريك أوباميانج.. يد واحدة لا يمكنها أن تصفق مع الجابون

امتلك أوباميانج -ما يزال متألقًا مع أولمبيك مارسيليا- مسيرة استثنائية مع الأندية التي لعب لها، كما فاز فرديًا بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2015.

ومع المنتخب الجابوني الذي لم يكن يومًا مرشحًا لحصد كأس أمم أفريقيا، عانى أوباميانج من خيبات أمل كبيرة في مشاركاته الأربع أعوام 2010 و2012 و2015 و2017، مكتفيًا بالوصول إلى دور ربع النهائي في البطولة التي استضافتها بلاده مع غينيا الاستوائية عام 2012، بينما ودع من المجموعات في جميع المشاركات الأخرى.

إيمانويل أديبايور.. انسحاب توجو في 2010

يبقى أديبايور ضمن أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم الأفريقية، حيث توج بجائزة الأفضل في القارة السمراء عام 2008.

مع منتخب توجو، كتب أديبايور التاريخ بالتأهل إلى كأس العالم 2006، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي إنجازات في مشاركاته بكأس أمم أفريقيا في 2002 و2006 و2013 و2017، بل اكتفى بتسجيل هدف وحيد.

وكان أديبايور شاهدًا على واقعة انسحاب توجو من كأس أمم أفريقيا بعد مقتل 3 من أفراد البعثة وإصابة آخرين، إثر هجوم مسلح على حافلة المنتخب قبل يومين فقط من انطلاق نسخة 2010.

يوسف المساكني.. خيبات متكررة مع تونس

شارك المساكني في كأس أمم أفريقيا أكثر من أي لاعب آخر، 8 مرات.

ولم ينجح يوسف المساكني في تحقيق أي إنجاز مع المنتخب التونسي، إذ كان المركز الرابع أفضل ما وصل إليه اللاعب في كأس أمم أفريقيا، كان ذلك في 2019، بعد أن واصل الظهور في المسابقة القارية بدءًا من عام 2010 حتى 2023 على التوالي.

كريم زياني.. نجم الجزائر في جيل 2010

غاب المنتخب الجزائري عن الظهور على الساحة الأفريقية والعالمية على حد سواءً بعد 2004 حتى شكل المدرب رابح سعدان جيلًا تاريخيًا، صعد به إلى مونديال جنوب أفريقيا.

وكان كريم زياني النجم الأبرز في المنتخب الجزائري الذي اكتفى بالظهور في كأس أمم أفريقيا في مناسبة وحيدة عام 2010، عندما خسر الأخضر برباعية نظيفة على يد منتخب مصر في دور نصف النهائي.

بيني مكارثي.. صراع خاص مع أسطورة مصر

كان مكارثي أبرز لاعب في منتخب جنوب أفريقيا الذي خسر نهائي كأس الأمم عام 1998 أمام مصر.

وشهدت نسخة 98 منافسة خاصة بين مكارثي وحسام حسن على لقب هداف كأس أمم أفريقيا، قبل أن يظهر اللاعب الجنوب أفريقي مجددًا في نسختي 2002 و2006 دون أن يسجل أي أهداف.

الحاج ضيوف.. نهائي وحيد مع السنغال

لعب الحاج ضيوف مع المنتخب السنغالي كأس أمم أفريقيا في 4 نسخ بين 2002 و2008، استطاع خلالها التأهل إلى المباراة النهائية مرة وحيدة.

وخسر منتخب السنغال مع ضيوف نهائي 2002 ثم ودع من دور ربع النهائي ونصف النهائي في نسختي 2004 و2006 قبل أن يختتم مشاركته بالخروج من دور المجموعات في أمم أفريقيا 2008.

ديدييه دروجبا.. تتويج كوت ديفوار بعد اعتزاله

كان دروجبا سيء الحظ في مشاركاته مع المنتخب الإيفواري في كأس أمم أفريقيا، إذ خسر نهائيين بركلات الترجيح أمام منتخب مصر في 2006 وزامبيا في 2012.

واعتزل دروجبا دوليًا في أغسطس 2014 قبل أشهر قليلة من تتويج منتخب كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بعد أن ظلت الأفيال تبحث عن اللقب أكثر من 20 عامًا.

محمد صلاح.. ينتظر لقبا مع منتخب مصر

عاد المنتخب المصري إلى الظهور القاري مع صلاح بعد أن غاب عن المشاركة في 3 نسخ متتالية بكأس أمم أفريقيا 2012 و2013 و2015.

واستطاع صلاح أن يقود منتخب مصر إلى نهائي 2017 قبل الخسارة على يد الكاميرون ثم عاد إلى بلوغ المباراة النهائية مرة أخرى في 2021 قبل الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح، فيما كان المشاركة محبطة في 2019 و2023، إذ ودع من ثمن النهائي.

ومع بلوغه سن الـ33، من الوارد أن تكون نسخة 2025 هي الأخيرة لمحمد صلاح في كأس أمم أفريقيا.