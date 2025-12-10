لا تخلو مسيرة حسام حسن من التحديات والصعوبات، حيث كتب واحدة من أعظم قصص التحدي كلاعب في كأس الأمم الأفريقية.

وأصبحنا على مقربة من انطلاق منافسات أمم أفريقيا في نسختها الـ35 والتي ستستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

ويشارك منتخب مصر في أمم أفريقيا، حيث يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

ونجح حسام حسن - الذي يقود تدريب منتخب مصر حاليًا- أن يحول الانتقادات إلى إنجاز استثنائي لا يزال محفورًا في الذاكرة.

وقبل سفر منتخب مصر إلى بوركينا فاسو للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا 1998، كان حسام حسن في قلب العاصفة، لقد تعرض لانتقادات عنيفة ووصل الأمر إلى التشكيك في قدرته على قيادة هجوم الفراعنة بسبب بلوغه آنذاك الـ32 عاما.

ويقول حسام حسن في تصريحات تليفزيونية سابقة: "قبل أمم أفريقيا 1998 تعرضت لهجوم عنيف وتحدث البعض أنني غير مهيأ للمشاركة في البطولة لصيامي عن التهديف رغم أنني كنت هدافا للأهلي في الدوري قبل إيقافه".

وأضاف: "البعض حاول يكسرني رغم أنني كنت قائدا للمنتخب وسط لاعبين شباب، قالّلوا مني وأنا كنت كابتن للفريق وكانت الضغوط صعبة".

ونجح حسام حسن أن يتماسك وتألق خلال مشوار البطولة، حيث لم يكتف بقيادة منتخب مصر للتتويج باللقب في نسخة 1998 ولكنه حصد لقب الهداف مناصفة مع بيني ماكارثي (7 أهداف)، واستطاع بذلك أن يحول الانتقادات إلى إنجاز تاريخي له وللفراعنة.

وعن ذلك قال حسام حسن: "لم يكن أحد يتخيل أن نتوج بالبطولة ولكن نجحنا في تحقيق ذلك، وحصلت على هداف البطولة مع ماكارثي".

حسام حسن أمام تحدٍ آخر ولكن كمدرب لمنتخب مصر

ويبدو أن حسام حسن سيكون أمام تحدٍ آخر ولكن هذه المرة كمدرب لمنتخب مصر، حيث دائما محط الانتقادات والشكوك في قدرته على تحقيق إنجاز في بطولة أمم أفريقيا 2025 والتي ستنطلق بعد أيام قليلة.

ويأمل عميد لاعبي العالم السابق في تحقيق حلم اللقب الغائب عن مصر منذ آخر تتويج في نسخة 2010.