مع عودة بطولة كأس الأمم الأفريقية للظهور من جديد، تبدأ أبرز حكايات المنتخبات مع القارة السمراء بشكل عام.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.

مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر

وكان منتخب مصر ودع النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 عقب خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

عندما انسحبت نسور نيجيريا بسبب جنوب أفريقيا

وقبل 29 عامًا من الآن، استضاف دولة كينيا بطولة كأس الأمم الأفريقية 1996، لكن بعد انسحابها من الاستضافة تقرر اسناد المسابقة القارية لجنوب أفريقيا وذلك وفقا لموقع " legit" النيجيري.

وكان وقتها يعتقد الكثيرون أن منتخب نيجيريا أضاع فرصة السيطرة على القارة السمراء في حقبة التسعينيات نظرا للأساطير التي كانت تمثل المنتخب النيجيري وقتها.

وأشار الموقع النيجيري إلى أن رئيس الدولة وقتها ساني أباتشا، أمر المنتخب الوطني بالانسحاب من المسابقة القارية، مدعيا أن الحكومة الفيدرالية لا تستطيع ضمان سلامتهم في جنوب أفريقيا.

وكانت مجموعة المنتخب النيجيري حامل اللقب وقتها، تضم كلا من: "منتخب مصر، منتخب جنوب أفريقيا (مستضيف البطولة)، والكاميرون".

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك خلافات سياسية بين نيجيريا وجنوب أفريقيا في هذه الحقبة، ليتم حرمان المنتخب النيجيري العظيم وقتها من المشاركة في نسخة 1998، رغم كم الأساطير الذين كانوا ينضمون للمنتخب النيجيري وقتها مثل: "فيكتور إيكبيبا، وأوكوشا".

نتائج نيجيريا منذ نسخة الانسحاب:

1- 2000.. وصل النهائي وخسره أمام منتخب الكاميرون.

2- 2002.. وصل نصف النهائي واكتفى بالمركز الثالث.

3- 2004.. وصل نصف النهائي واكتفى بالمركز الثالث.

4- 2006.. وصل نصف النهائي واكتفى بالمركز الثالث.

5- 2008.. خرج من ربع النهائي أمام غانا.

6- 2010.. وصل لنصف النهائي واكتفى بالمركز الثالث.

7- 2012.. لم يشارك.

8- 2013.. توج بالبطولة على حساب منتخب بوركينا فاسو.

9- 2015.. لم يشارك.

10- 2017.. لم يشارك.

2019.. وصل لنصف النهائي واكتفى بالمركز الثالث.

2021.. خرج من ربع النهائي على يد منتخب تونس.

2023.. خسر اللقب أمام منتخب كوت ديفوار.