وصلت الكرة الرسمية الجديدة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، اليوم الأربعاء، إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، إذ يسعى الفراعنة لتحقيق اللقب الثامن.

منتخب مصر يتدرب بالكرة الرسمية لأمم أفريقيا

خاض منتخب مصر، تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، ضمن تحضيراته لمباراة نيجيريا الودية، استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره نيجيريا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 ديسمبر، على ملعب القاهرة الدولي، في ختام استعدادات الفراعنة لكأس أمم أفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا.

طالع لقطات للكرة الرسمية لكأس أمم أفريقيا من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

موعد مباريات مصر في أمم أفريقيا

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر.. العاشرة مساءً

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر.. الخامسة مساءً

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر.. السادسة مساءً