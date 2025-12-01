أيام قليلة تفصل المنتخب المصري عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب.

وتشارك في النسخة القادمة من كأس الأمم الأفريقية 24 منتخبًا، في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي.

مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر

وكان منتخب مصر ودع النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 عقب خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

المدرب المحلي حل سحري لعودة منتخب مصر

واللافت للنظر قبل نسخة 2025، إن منتخب مصر الذي توج بالبطولة 7 مرات من قبل، لم يفز بها 4 مرات سابقة رغم أنهم جميعا كانوا تحت قيادة مدربين أجانب، وهو ما يوحي بأن عودة المدرب المحلي للمنتخب ستكون بمثابة طريق العودة لمنصات التتويج.

منذ تتويج منتخب مصر بأخر كأس أمم أفريقيا 2010، لم يفلح في الفوز بأي نسخة 2017، 2019، 2021، 2023، رغم الدخول في كل بطولة بمدير فني أجنبي.

ليعود المنتخب المصري للنسخة المحلية مع حسام حسن، من أجل استعادة اللقب الغائب منذ منتخب حسن شحاتة.

1- نسخة 2017.. الأرجنتيني هيكتور كوبر.

2- نسخة 2019.. المكسيكي خافيير أجيري.

3- نسخة 2021.. البرتغالي كارلوس كيروش.

4- نسخة 2023.. البرتغالي روي فيتوريا.

ولم تفز مصر بأمم أفريقيا تحت قيادة مدرب أجنبي إلا مرتين من أصل 7 مرات كالتالي:

1- 1957.. مراد فهمي.

2- 1959.. المجري بال تيتكوش.

3- 1986.. الإنجليزي مايك سميث.

4- 1998.. محمود الجوهري.

5- 2006.. حسن شحاتة.

6- 2008.. حسن شحاتة.

7- 2010.. حسن شحاتة.