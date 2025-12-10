هدافو منتخب مصر في المباريات النهائية من أمم أفريقيا

المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الديبة الأبرز.. هدافو منتخب مصر في المباريات النهائية من كأس أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:08 م 10/12/2025
الديبة

محمد دياب العطار "الديبة"

تتجه الأنظار صوب المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث انطلاق النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات كأس أمم أفريقيا، ويتسلح منتخب مصر بإصرار حسام حسن وكتيبته بقيادة صلاح، من أجل تحقيق اللقب الثامن تاريخيًا للفراعنة.

وبدأ منتخب مصر معسكره، استعدادًا لخوض مباراة نيجيريا الودية، التي تأتي ضمن تحضيرات الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

وأسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، عن وقوع الفراعنة بالمجموعة الثانية، رفقة جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا، ويطمح الفراعنة لبلوغ المباراة النهائية للمرة الـ11 كخطوة أولى قبل تحقيق اللقب.

أسماء مصرية بارزة في 10 نهائيات

وصل منتخب مصر إلى المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا 10 مرات، على مدار تاريخ مشاركات الفراعنة في البطولة، ونجح أبناء النيل في تحقيق اللقب خلال 7 مناسبات.

وشهدت المباريات النهائية تسجيل العديد من الأهداف لمنتخب مصر، حتى في النسخ التي لم يحالف الحظ فيها الفراعنة.

مصر في المباراة النهائية من أمم أفريقيا

أمم أفريقيا السودان 1957

تفوق منتخب مصر على نظيره إثيوبيا، بنتيجة (4-0) في المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا، وشهدت المواجهة تسجيل محمد دياب العطار "الديبة" لرباعية الفراعنة.

أمم أفريقيا مصر 1959

حسم منتخب مصر تفوقه على نظيره السودان، بنتيجة (2-1) في المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا، وسجل ثنائية الفراعنة عصام بهيج.

أمم أفريقيا إثيوبيا 1962

سقط منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام نظيره إثيوبيا بنتيجة (4-2)، في نهائي كأس أمم أفريقيا، وسجل ثنائية الفراعنة بدوي عبد الفتاح.

أمم أفريقيا مصر 1986

حقق منتخب مصر البطولة بالتفوق على نظيره الكاميرون، إلا أن المباراة لم تشهد تسجيلًا للأهداف، حيث تفوق الفراعنة بفضل ركلات الترجيح.

أمم أفريقيا بوركينا فاسو 1998

ظفر منتخب مصر بلقب أمم أفريقيا على حساب جنوب أفريقيا، إذ تفوق الفراعنة بنتيجة (2-0)، وسجل الأهداف أحمد حسن وطارق مصطفى.

أمم أفريقيا مصر 2006

توج منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا على حساب كوت ديفوار، بفضل ركلات الترجيح، إذ انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

أمم أفريقيا غانا 2008

حصد منتخب مصر لقب كأس أمم أفريقيا السادس له تاريخيًا، على حساب الكاميرون، بعد أن تفوق الفراعنة في المباراة النهائية بهدف نظيف جاء عن طريق محمد أبو تريكة.

أمم أفريقيا أنجولا 2010

فاز منتخب مصر بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة السابعة على حساب غانا، بهدف نظيف جاء عن طريق محمد ناجي جدو.

أمم أفريقيا الجابون 2017

سقط منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام الكاميرون، في نهائي أمم أفريقيا بنتيجة (2-1)، وسجل هدف الفراعنة الوحيد محمد النني.

أمم أفريقيا الكاميرون 2021

خسر منتخب مصر أمام نظيره السنغال، في المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأساسي والإضافي بالتعادل السلبي دون أهداف.

هدافو منتخب مصر في المباريات النهائية من أمم أفريقيا

- محمد دياب العطار: 4 أهداف.

- عصام بهيج: هدفان.

- بدوي عبد الفتاح: هدفان.

- أحمد حسن: هدف.

- طارق مصطفى: هدف.

- محمد أبو تريكة: هدف.

- محمد ناجي جدو: هدف.

- محمد النني.

كأس أمم أفريقيا

