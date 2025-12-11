المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استعدادًا لأمم أفريقيا.. منتخب مصر يواصل تدريباته (صور)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:09 ص 11/12/2025
واصل منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تستضيفها المغرب في نهاية الشهر الجاري.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره نيجيريا، الثلاثاء المقبل، وديًا في إطار استعدادات الثنائي للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وأسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، عن وقوع الفراعنة بالمجموعة الثانية، رفقة جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا، ويطمح الفراعنة لبلوغ المباراة النهائية للمرة الـ11 كخطوة أولى قبل تحقيق اللقب.

طالع تدريبات منتخب مصر من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

منتخب مصر يواصل تدريباته

أدى منتخب مصر تدريباته الجماعية مساء الأربعاء، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ضمن استعداداته لكأس أمم أفريقيا.

وبدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية، في صالة الألعاب قبل أداء بعض الجمل الفنية تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للمنتخب.

وشهد مران منتخب مصر التدرب بالكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي وصلت إلى مقر الاتحاد صباح الأربعاء.

كرة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في مران منتخب مصر

وحضر مران منتخب مصر مصطفى أبو زهرة، ومحمد أبو حسين عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

 

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا

