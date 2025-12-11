المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يخوض تدريبات صباحية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2025 (صور)

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:44 م 11/12/2025 تعديل في 01:48 م
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg
  • عرض 13 صورة
    galleryImg

خاض منتخب مصر، تدريبات صباحيًا، اليوم الخميس، في مركز المنتخبات الوطنية، استعدادً لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 19 يناير في المغرب.

ويكثف منتخب مصر، تدريباته في الفترة الحالية؛ من أجل الاستعداد الجيد للبطولة المرتقبة.

ويخوض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريباتهم اليومية على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية وسط إشادة كبيرة بأرضية الملاعب، التي تتم صيانتها بشكل دوري ومنتظم بأحدث الأساليب العلمية المتبعة في هذا الشأن.

وينتظر منتخب مصر، وصول اللاعبين الدوليين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ومصطفى محمد، حيث إنه من المفترض أن يأتي الثلاثي عقب يوم 14 المقبل.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية أمام نيجيريا، يوم 16 ديسمبر الجاري، على ستاد القاهرة في البروفة الأخيرة قبل كأس الأمم الأفريقية.

ومن المفترض أن يسافر منتخب مصر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بحوار كل من، أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

للاطلاع على لقطات من تدريب منتخب مصر الصباحي تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر مصر تدريبات منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg