خاض منتخب مصر، تدريبات صباحيًا، اليوم الخميس، في مركز المنتخبات الوطنية، استعدادً لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 19 يناير في المغرب.

ويكثف منتخب مصر، تدريباته في الفترة الحالية؛ من أجل الاستعداد الجيد للبطولة المرتقبة.

ويخوض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريباتهم اليومية على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية وسط إشادة كبيرة بأرضية الملاعب، التي تتم صيانتها بشكل دوري ومنتظم بأحدث الأساليب العلمية المتبعة في هذا الشأن.

وينتظر منتخب مصر، وصول اللاعبين الدوليين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ومصطفى محمد، حيث إنه من المفترض أن يأتي الثلاثي عقب يوم 14 المقبل.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية أمام نيجيريا، يوم 16 ديسمبر الجاري، على ستاد القاهرة في البروفة الأخيرة قبل كأس الأمم الأفريقية.

ومن المفترض أن يسافر منتخب مصر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بحوار كل من، أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

