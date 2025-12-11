انتقد هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، تصرف مبكيزيلي مبوكازي، بعد تأخر انضمامه إلى معسكر المنتخب.

ويقارع منتخب جنوب أفريقيا، منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بجوار كل من، أنجولا، وزيمبابوي.

وتأخر مبوكازي في الانضمام إلى معسكر جنوب أفريقيا، قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال هوجو بروس في تصريحات صحفية: "لقد وصل للتو إلى المعسكر ولم أرغب في التحدث عن الأمر، لكن من حقكم أن تعرفوا لقد أخبرنا أنه فاتته رحلته قب الانضمام إلى معسكر المنتخب".

وأضاف: "أبلغني مدرب فريق أورلاندو بايرتس، وكان غاضبًا جدًا لأنه فاتته رحلته، هذا تصرف غير احترافي، وأعتقد أنني تحدثت إليكم سابقًا عن عدم احترافية بعض لاعبي جنوب أفريقيا، من غير المعقول حقًا أن يفوته موعد رحلته".

وتابع: "هذا أسوأ ما تصرف به اللاعب؛ إنه سلوك غير احترافي على الإطلاق، هذا أمر سيء للغاية بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، لم يبلغ بعد سن الرشد ولم يشارك في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم."

وشدد: "يمنحك المدرب بضعة أيام إجازة، وأنت تفعل ذلك، سأتحدث معه بعد التدريب، لكن عندما يخرج من غرفتي، سيبدو عليه الخوف الشديد، سأوضح له أن هذا الأمر غير مقبول بتاتًا".

وأوضح: "سمعت أنه قد يلعب في دوري الدرجة الثانية الأمريكي، لكنني سأسأله عندما أتحدث إليه. لكنني أعرف ما حدث. سيدة لطيفة تعمل وكيلة أعماله وتظن أنها تفهم كرة القدم تفكر: كم يمكنني أن أكسب؟".

وأتم: "لو كانت ذكية بعض الشيء، لكانت كأس العالم قادمة، وستكون هناك فرق أفضل تتطلع إليه في كأس العالم. ماذا سيفعل في مدينة كبيرة؟"