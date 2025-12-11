تواجد الشيبي.. قائمة المغرب لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يوم 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 19 يناير المقبل.

ويتواجد المنتخب المغربي الذي يستضيف البطولة، في المجموعة الأولى بجانب منتخبات مالي، زامبيا وجزر القمر.

تواجد الشيبي

وجه وليد الركراكي الدعوة إلى 28 لاعباً في قائمة المنتخب المغربي استعدادا للبطولة القارية، ضمنهم لاعبين اثنين في القائمة الاحتياطية.

وتواجد محمد الشيبي الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، في قائمة المنتخب المغربي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

قائمة المغرب لكأس أمم أفريقيا 2025

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي الحرار.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، محمد الشيبي، جواد الياميق، رومان سايس، عبد الحميد آيت بودلال، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي، أنس صلاح الدين.

خط الوسط: أسامة ترجالين، سفيان أمرابط، إسماعيل صيباري، نيل العيناوي، بلال الخنوس، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: براهيم دياز، إلياس أخوماش، شمس الدين طالبي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، سفيان رحيمي، عبد الصمد الزلزولي، إلياس بن صغيّر.

الاحتياطيون: حمزة إكمان، يوسف بلعمري.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب يخوض المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 21 ديسمبر الجاري أمام منتخب جزر القمر.