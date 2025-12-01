أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة الأسود استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى التي تضم كلا من جزر القمر ومالي وزامبيا.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي تواجد النجم محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، الذي يقدم مستويات مميزة مع الفريق المصري في الوقت الحالي.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي الحرار.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، محمد الشيبي، جواد الياميق، رومان سايس، عبد الحميد آيت بودلال، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي، أنس صلاح الدين.

خط الوسط: أسامة ترجالين، سفيان أمرابط، إسماعيل صيباري، نيل العيناوي، بلال الخنوس، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: براهيم دياز، إلياس أخوماش، شمس الدين طالبي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، سفيان رحيمي، عبد الصمد الزلزولي، إلياس بن صغيّر.

الاحتياطيون: حمزة إكمان، يوسف بلعمري.

ماذا قدم الشيبي قبل الانضمام للمنتخب؟

منذ الموسم الماضي 2024-25، ويقدم الشيبي أداءً ثابتًا مع بيراميدز مما أسهم في تتويج بيراميدز ببطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز يوم السبت المقبل مع فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال 2025"، المقامة في قطر، والفائز من هذه المواجهة سيتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان في الدور النهائي.

لعب الشيبي في الموسم الماضي مع بيراميدز 41 مباراة بواقع 3402 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ظهر الشيبي في هذا الموسم في معظم المباريات الكبرى أبرزهم أمام صنداونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفي نصف النهائي أيضا أمام فريق أورلاندو بايرتس عندما ساهم في هدف في كل مباراة.

وفي بطولة الدوري المصري، كانت له بصمات جيدة، إذ سجل هدفا أمام الأهلي في الجولة الثانية من الدور الثاني، صنع هدفا أمام الزمالك في الجولة 11 للدور الأول.

أما الموسم الحالي، فلعب صاحب الـ32 عامًا مع بيراميدز 19 مباراة حتى الآن بواقع 1704 دقائق، سجل خلالهم هدفين وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وصنع هدف الحسم لبيراميدز أمام نهضة بركان في نهائي بطولة السوبر الأفريقي الذي حققه بيراميدز بنتيجة 1-0.

ليكون الشيبي أحد أفضل الأظهرة للمغرب في الوقت الحالي، كما أنه يعتبر البديل الأنسب للأسد أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يقدم أيضًا مستوى مميز في الموسم الماضي.