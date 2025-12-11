المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس أمم أفريقيا.. ما هي المنتخبات التي لم تشارك في البطولة؟

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:41 م 11/12/2025
كأس أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، الحدث الأهم على مستوى المنتخبات في القارة السمراء.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر الحالي وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

بطولة أمم أفريقيا تجمع منتخبات القارة السمراء في صراع تاريخي يمتد لما يقرب من 7 عقود، إذ أقيمت نسختها الأولى عام 1957.

وستكون نسخة 2025 هي النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا، التي شهدت مشاركة منتخبات كبرى على مدار تاريخها.

ما هي المنتخبات التي لم تشارك في كأس أمم أفريقيا

على جانب آخر يظل الغياب عن كأس أمم أفريقيا حدثا لافتا يستحق التوقف عنده، خاصة في ظل وجود منتخبات لم تسجل حضورها مطلقا في المسابقة.

ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، هناك 10 منتخبات لم تشارك في أي مباراة بنهائيات كأس أمم أفريقيا، وتعددت الأسباب في مختلف النسخ بين الانسحاب وعقوبة الإبعاد والفشل في اجتياز التصفيات.

هذه المنتخبات هي أفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتي وإريتريا وإيسواتيني (سوازيلاند سابقا) وليسوتو وساوتومي وسيشل والصومال وجنوب السودان.

على جانب آخر سجل 44 منتخبا حضورهم في نهائيات كأس الأمم، على رأسهم المنتخب المصري الأكثر مشاركة (26 مرة).

جدير بالذكر أن عدد المشاركين في النهائيات تغير أكثر من مرة منذ النسخة الأولى للبطولة، وصولا لرفعه إلى 24 منتخبا بداية من نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.

وشارك 52 منتخبا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، بينما غاب منتخبا إريتريا وسيشل للاستبعاد.

كأس أمم أفريقيا تصفيات كأس أمم أفريقيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

