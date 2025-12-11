المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

جمل فنية ومران بدني لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:37 م 11/12/2025
منتخب مصر

صورة من تدريبات منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، تدريبا مسائيًا مساء اليوم الخميس، في مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة إلى أن تدريب منتخب مصر بدأ بتدريبات بدنية وجمل فنية وتقسيمة.

وحضر مران المنتخب طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

ومن المقرر أن ينضم لمنتخب مصر اللاعبين المحترفين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ومصطفى محمد، وإبراهيم عادل حيث إنه من المفترض أن يأتي الرباعي عقب يوم 14 المقبل.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية أمام نيجيريا، يوم 16 ديسمبر الجاري، على استاد القاهرة في البروفة الأخيرة قبل كأس الأمم الأفريقية.

ومن المفترض أن يسافر منتخب مصر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بحوار كل من، أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ويرغب منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لتحقيق الفوز ضد منتخب نيجيريا قبل بطولة أمم أفريقيا التي ستكون بمثابة تحدي جديد لمنتخب الوطني بعدما تأهل مؤخرا لكأس العالم 2026.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg