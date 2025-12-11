خاض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، تدريبا مسائيًا مساء اليوم الخميس، في مركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة إلى أن تدريب منتخب مصر بدأ بتدريبات بدنية وجمل فنية وتقسيمة.

وحضر مران المنتخب طارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

ومن المقرر أن ينضم لمنتخب مصر اللاعبين المحترفين مثل محمد صلاح وعمر مرموش، ومصطفى محمد، وإبراهيم عادل حيث إنه من المفترض أن يأتي الرباعي عقب يوم 14 المقبل.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية أمام نيجيريا، يوم 16 ديسمبر الجاري، على استاد القاهرة في البروفة الأخيرة قبل كأس الأمم الأفريقية.

ومن المفترض أن يسافر منتخب مصر إلى المغرب يوم 17 ديسمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بحوار كل من، أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ويرغب منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لتحقيق الفوز ضد منتخب نيجيريا قبل بطولة أمم أفريقيا التي ستكون بمثابة تحدي جديد لمنتخب الوطني بعدما تأهل مؤخرا لكأس العالم 2026.