أول كأس أمم أفريقيا كان من نصيب منتخب مصر

مع اقتراب انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، يستعد منتخب مصر لبدء مشواره بقيادة المدير الفني حسام حسن، طامحًا لاستعادة أمجاده القارية وإضافة لقب جديد إلى سجله التاريخي الحافل.

وتقام البطولة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير المقبل، ويشارك "الفراعنة" في المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

لكن قبل انطلاق النسخة الجديدة، تعود الذاكرة إلى البدايات الأولى للبطولة، حين كانت مصر صاحبة الريادة وأول من اعتلى منصّة التتويج القارية.

1957.. ميلاد البطولة وظهور أول بطل

بدأت قصة كأس الأمم الأفريقية في يونيو 1956، خلال مؤتمر للفيفا في لشبونة، حيث طرحت فكرة تأسيس اتحاد إفريقي لكرة القدم وتنظيم بطولة تجمع منتخبات القارة.

وبعد أشهر قليلة، وتحديدًا في فبراير 1957، استضافت العاصمة السودانية الخرطوم النسخة الأولى من الكأس القارية.

لم تكن هناك تصفيات في تلك النسخة؛ فقد اقتصرت المشاركة على الدول المؤسسة الأربع للاتحاد؛ مصر، السودان، إثيوبيا وجنوب أفريقيا.

لكن الأخيرة استبعدت بسبب تمسكها بسياسة الفصل العنصري، ما منح إثيوبيا بطاقة مباشرة إلى النهائي.

ولذلك، لم تقم سوى مباراتين فقط، نجح خلالهما منتخب مصر في كتابة التاريخ مبكرًا، بعدما تغلب على السودان في نصف النهائي، ثم اكتسح إثيوبيا برباعية نظيفة في المباراة النهائية، ليصبح أول منتخب يرفع كأس أمم أفريقيا في التاريخ.

تطور البطولة.. من 3 منتخبات إلى 24 فريقًا

شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية تطورًا كبيرًا عبر العقود.

منذ 1968 أصبحت البطولة تقام كل عامين، ومع مرور الوقت زاد عدد المشاركين حتى استقرت على 16 فريقًا من 1998 حتى 2017.

وفي يوليو 2017 قرر الاتحاد الأفريقي توسيع البطولة إلى 24 منتخبًا، ونقل موعدها إلى يونيو بدلًا من يناير.

ومنذ 2013 أصبحت النسخ تقام في سنوات فردية لتجنب التعارض مع كأس العالم.

مصر.. صاحبة السجل الأضخم في القارة

عاد المنتخب المصري ليثبت هيمنته عبر السنوات، ليصبح الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة برصيد 7 ألقاب في أعوام: 1957 – 1959 – 1986 – 1998 – 2006 – 2008 – 2010.

كما يعد المنتخب الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة، بعدما خاض 28 نسخة تقريبًا حتى 2025، إلى جانب امتلاكه الرقم القياسي في الوصول إلى النهائي عشر مرات.

وفي العصر الذهبي تحت قيادة حسن شحاتة، حقق المنتخب سلسلة تاريخية بلغت 18 مباراة دون هزيمة في أمم أفريقيا، توج خلالها بثلاثية غير مسبوقة بين 2006 و2010.