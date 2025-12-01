المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ستواجه مصر وديا.. منتخب نيجيريا يعلن قائمته لكأس الأمم الأفريقية 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:13 م 11/12/2025
نيجيريا

منتخب نيجيريا - صورة أرشيفية

أعلن إريك شيل، مدرب منتخب نيجيريا، قائمة النسور استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا، تنزانيا وتونس وأوغندا.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

ومن المقرر أيضًا أن تواجه هذه القائمة منتخب مصر وديا يوم 16 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي، استعدادا للبطولة القارية التي يستضيفها المغرب.

وشهدت القائمة تواجد أكثر من اسم عالمي مثل فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي، فرانسيس أوزوهو، أماس أوباسوجي.

في الدفاع: كالفن باسي، زيدو سانوسي، سيمي اجاي، برونو أونيمايتشي، إيجوه أوجبو، شيدوزي أوازيم، برايت أوساي صموئيل، ريان أليبيوسو.

في الوسط: ويلفريد نديدي، فرانك أونيكا، فيسايو باشيرو، محمد عثمان، أليكس إووبي، إبنيزر أكينساميرو، رافائيل أونيديكا، توتشوكوو نينادي.

في الهجوم: أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، أكور آدامز، صامويل تشوكويزي، سيريل ديسيرس، سالم فاجو، موسيس سيمون، سيدرا إدجوكيه، بول أونواتشو.

مباراة نيجيريا القادمة
مصر كأس الأمم الأفريقية نيجيريا أوسيمين

