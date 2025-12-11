يبدو أن منتخب الكاميرون دخل في صراع غير محسوب، يهدد طموحهم في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، التي تنطلق بعد أيام قليلة في المغرب.

حيث إن بطولة كأس الأمم الأفريقية، تقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 19 يناير لعام 2026 المقبل.

ماذا يحدث في الكاميرون؟

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سطلت الضوء على هذه الأزمة في التي وقعت بها الكاميرون، حيث إن البداية ترجع إلى إعلان الاتحاد الكاميروني بقيادة صامويل إيتو، قائمة المنتخب للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، مع تعيين ديفيد باجو، مديرًا فنيًا، عقب الاجتماع الطارئ مطلع ديسمبر الجاري.

بينما مارك بريس المرتبط بتعاقد مع وزارة الشباب والرياضة الكاميرونية، رفض قرار إقالته، وأعلن قائمة أخرى ليخوض بها المنتخب منافسات كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

باجو الآن هو المدرج عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، بأنه المدير الفني لمنتخب الكاميرون، وتم تشكيل جهاز فني لمعاونته في منافسات كأس الأمم.

الأزمة لم تتوقف عند ما سبق، بل إن قائمة الكاميرون التي أعلنها الاتحاد المحلي برئاسة صامويل إيتو، شهدت استبعاد الثنائي أندريه أونانا وفينسنت أبو بكر.

حيث أشارت تقارير صحفية أخرى، إلى أن استبعاد مهاجم بايرن ميونخ السابق، لتخوف إيتو من تخطيه لسجله التهديفي، والذي يفصله 12 هدفًا ليكون الهداف التاريخي لمنتخب الكاميرون.

والآن بريس الذي رفض قرار الإقالة أعلن هو الآخر قائمة للكاميرون، ضمت أونانا وأبو بكر، حيث قال في تصريحات لشبكة VTM NIEUWS الفلمنكية: "كيف يمكنك الذهاب إلى كأس الأمم الأفريقية بدون حارس مرمى من الطراز العالمي؟ أو بدون أبو بكر؟".

كما أضاف متعجبًا: "إنه أمر لا يصدق، لكن في الحقيقة، لا يفاجئني، إنه صادر عن شخص نرجسي ويعتقد أنه الأفضل".

بينما عن موقفه من الإقالة، قال في تصريحات عبر قناة "TV5 Monde": "طالما لم يصدر قرار من رئاسة الجمهورية بتعيين ديفيد باجو مدربا، فإن مارك بريس يبقى في منصبه في نظر الدولة، هذا الأمر غير قابل للنقاش، وهو كذلك في الكاميرون منذ 30 عامًا على الأقل".