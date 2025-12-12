المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. قائمة مصر النهائية.. تحرك الأهلي لضم بلعمري.. وشروط بنتايك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:30 ص 12/12/2025
محمود بنتايك لاعب الزمالك

المغربي محمود بنتايك لاعب الزمالك

نشر موقع يلا كورة عدد من الموضوعات الهامة، على مدار يوم أمس الخميس، يأتي على رأسها قائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

قائمة مصر لأمم أفريقيا

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

تحرك الأهلي لضم بلعمري

يتحرك النادي الأهلي نحو حسم مصيره لاعبه المغربي أشرف دراي، بالتزامن مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحلول شهر يناير مطلع عام 2026.

قائمة الأهلي لمباراة إنبي

أعلن المدرب الدنماركي ييس توروب، قائمة النادي الأهلي، لخوض مواجهة إنبي، في افتتاح مشوار القلعة الحمراء ببطولة كأس رابطة الأندية، المقرر إقامتها غدًا الجمعة.

شروط بنتايك لمسئولي الزمالك

فتح محمود بنتايك، ظهير أيسر نادي الزمالك، باب العودة إلى تدريبات الفريق من جديد، بعد إرساله إنذارًا بفسخ عقده مع النادي.

فيفا يدرس نقل مباراة مصر وإيران

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يدرس نقل مباراة منتخب مصر وإيران في بطولة كأس العالم 2026.

الدوري السعودي يرحب بصلاح

أكد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن أندية دوري روشن مهتمة بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في الفترة المقبلة.

موقف علي علوان من الأهلي

كشف علي الضايفي، وكيل اللاعب علي علوان مهاجم منتخب الأردن وفريق الكرمة العراقي، عن حقيقة وجود عرض رسمي من النادي الأهلي لضم اللاعب، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ممدوح عيد: نتشرف بتمثيل مصر

يتطلع ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أن يتمكن فريقه من رد الفرحة لجماهير الكرة المصرية بعد توديع منتخبنا الوطني الثاني بطولة كأس العرب.

بن رمضان في قائمة تونس

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة نسور قرطاج، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

تأجيل مباراة الزمالك

طلب نادي الزمالك تأجيل مباراته مع بلدية المحلة في بطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع بلدية المحلة مساء يوم 27 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، وذلك على ملعب المقاولون العرب.

الزمالك الأهلي منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أشرف داري محمود بنتايك الانتقالات الشتوية

