تترقب جماهير الكرة المصرية مشاركة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير المقبل.

وأعلن حسام حسن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، والتي شهدت تواجد 28 اسمًا، منهم لاعبين سابق لهم المشاركة في النسخة الماضية من البطولة.

مشاركة ثانية على التوالي

وتطابقت قائمة حسام حسن في 16 اسمًا سبق لروي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ضمهم، للمشاركة في نسخة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في كوت ديفوار، والتي غادرها الفراعنة من الدور ثمن النهائي أمام الكونغو الديموقراطية.

3 حراس مرمى من الرباعي الذي اختاره حسام حسن بقائمة الفراعنة، شاركوا في النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية، وهم محمد الشناوي، أحمد الشناوي، ومحمد صبحي.

أما على الصعيد الدفاعي، فضم جهاز منتخب مصر 3 لاعبين فقط تواجدوا في كأس أفريقيا 2023، وهم محمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، بجانب مهاجم واحد من النسخة الماضية، هو مصطفى محمد.

أما في خط الوسط، فقام حسام حسن بضم 12 لاعبًا من قائمة الفراعنة في المشاركة في نسخة 2023، وهم مروان عطية، وحمدي فتحي، وإمام عاشور، ومحمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى فتحي، وعمر مرموش، ومحمد صلاح، ومهند لاشين، الذي شارك حينها على حساب أحمد نبيل كوكا، المصاب.

الوجوه الجديدة

أما الوجوه الجديدة في قائمة مصر بالنسخة المقبلة، فتضم حارس مرمى واحد، هو مصطفى شوبير، الذي يأتي على حساب محمد أبو جبل، الذي شارك في مباراة خروج الفراعنة في النسخة الماضية أمام الكونغو الديموقراطية.

أما في الدفاع، فهناك 6 أسماء جديدة في قائمة الفراعنة هذه المرة، وهم، أحمد عيد، ورامي ربيعة، وخالد صبحي، وياسر إبراهيم، ومحمد إسماعيل، وحسام عبد المجيد.

المدافعون الستة يشاركون في قائمة منتخب مصر على حساب 6 مثلهم في النسخة الماضية من كأس أفريقيا، وهم علي جبر، وعمر كمال عبد الواحد، وأحمد حجازي، وأسامة جلال، أحمد سامي، ومحمد عبد المنعم، المُصاب.

أما في خط الوسط، فيشارك 3 لاعبين جدد في النسخ المقبلة، هم، محمود صابر، ومحمد شحاتة، وإبراهيم عادل، فيما تم استبعاد محمود حمادة، الذي شارك في النسخة الماضية، أما هجوميًا، فقام حسام حسن بضم صلاح محسن، وأسامة فيصل، اللذان يشاركان على حساب أحمد حسن كوكا، ومحمود كهربا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب، مع منتخبات، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا، وأنجولا.