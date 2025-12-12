يستعد منتخب مصر لبدء مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025، بقيادة المدرب الوطني حسام حسن، طامحًا إلى استعادة أمجاده القارية وإضافة لقب جديد إلى سجله التاريخي الحافل.

وتقام البطولة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير المقبل، ويشارك "الفراعنة" في المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ويعد المنتخب المصري هو الأكثر تتويجًا باللقب الأفريقي، برصيد 7 مرات، منهم 3 مرات متتالية، خلال أعوام 2006 و 2008 و 2010.

يتواجد منتخب الكاميرون في المركز الثاني، بين الأكثر تحقيقًا للقب، برصيد 5 ألقاب، وآخرها عام 2017، وكان على حساب الفراعنة، بالفوز في النهائي (2-0).

الطريق نحو كأس أمم أفريقيا 1959

تقرر إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا عام 1959، على أرض مصر، حاملة لقب النسخة الماضية 1957، وبمشاركة الفرق الثلاثة نفسها التي شاركت في البطولة الأولى.

وشارك منتخب مصر (تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة بعد الوحدة مع سوريا) إضافة إلى السودان وإثيوبيا؛ حيث كانت الدول الثلاث تمثل أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم آنذاك.

واحتضن البطولة ملعب النادي الأهلي بالجزيرة، والمعروف باسم ملعب "مختار التتش"، وذلك خلال الفترة بين 22 مايو وحتى 29 من الشهر نفسه، بنظام المجموعة الواحدة تلعب مبارياتها من دور واحد.

يأتي ذلك عكس النسخة السابقة (1959) التي كانت بنظام خروج المغلوب، علما بأن وقتها كان الفائز يحصل على نقطتين والتعادل بنقطة والمهزوم بلا نقاط.

مشوار الفراعنة في أمم أفريقيا 1959

جمعت المباراة الأولى بين مصر وإثيوبيا يوم 22 مايو 1959، وقد انتصر الفراعنة برباعية نظيفية، بصم عليها نجم الأهلي، محمود الجوهري، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك)، وأضاف لاعب الأهلي ميمي الشربيني الهدف الرابع.

بينما جمعت المباراة الثانية بين منتخب السودان ونظيره الإثيوبي، يوم 25 مايو من ذات نفسه، وحقق صقور الجديان الفوز بنتيجة (1-0)، بهدف سجله لاعب الوسط مطلب عبد الناصر دريسة.

ليحصد منتخب «صقور الجديان» نقاط المباراة، بينما يخرج المنتخب الإثيوبي من البطولة بالهزيمة الثانية، وتتحول المباراة الثالثة والأخيرة في البطولة الأفريقية إلى نهائي، يجمع بين مصر والسودان.

محاكمة عسكرية وراء التتويج باللقب

قبل مواجهة مصر والسودان بيوم واحد، وصلت معلومات للمشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية آنذاك، تشير إلى وجود حالة من الاستهتار والتراخي بين لاعبي المنتخب المصري قبل المباراة النهائية.

أدت هذه الأنباء إلى ذهاب المشير عامر إلى اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز والتتويج باللقب الأفريقي، مع تهديدهم بالمحاكمة العسكرية في حال خسارة البطولة.

مصر تحصد اللقب الأفريقي الثاني

ضم تشكيل مص: "عادل هيكل، يكن حسين، علاء الحامولى، طارق سليم رفعت الفناجيلى، طه إسماعيل، عصام بهيج، شريف الفأر، صالح سليم، محمود الجوهرى، ميمى الشربينى".

بينما ضم تشكيل السودان: "سمير محمد على متوكل، الهادى،عثمان، أوهاجا، إبراهيم الكبير، الزبير، الدريسة ،المحينة، منزول، يونس".

أقيمت المباراة على ملعب الأهلي “مختار التتش حاليًا”، في حضور حوالي 30 ألف متفرج، بقيادة الحكم اليوغوسلافي زيفكو باجيتش، ووسط رغبة وحماسة من الفريقين.

أحرز عصام بهيج هدف التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة ال 12 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل أسطورة الكرة السودانية صديق منزول في الدقيقة ال 65 من الشوط الثاني.

سيطر منتخب السودان على مجريات المباراة لاحقًا، لكن الفراعنة نجحوا في إحراز هدفًا قائلًا في الدقيقة الـ89 عن طريق خلفية مزدوجة لعصام بهيج؛ لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر وتتويجه بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية تواليًا.