أبدى مارشال مونيتسي لاعب وسط فريق ولفرهامبتون الإنجليزي ومنتخب زيمبابوي شعوره بالاستياء لاستبعاده من تشكيلة منتخب بلاده لكأس أمم أفريقيا 2025، مؤكدا أن "القرار كان متسرعا".

وينافس منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام في المغرب بين 21 ديسمبر الحالي و18 يناير المقبل، إلى جوار منتخبات مصر وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وسبق لمونيتسي أن ارتدى شارة القيادة وكان ركيزة أساسية خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه استُبعد من التشكيلة التي أُعلنت أمس الخميس بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق في مواجهة ولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر.

وكتب مونيتسي (29 عاما) عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة: "لقد تعرضت لإصابة مؤخرا، لكن نادي ولفرهامبتون تواصل مع الاتحاد وأخبرهم أنني أتعافى بشكل جيد، بل وعرض الدعم الطبي لضمان مشاركتي في كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف: "للأسف، لم أتلق أي اتصال لاحق، واتُخذت القرارات دون وضوح بناء على مجرد تكهنات".

وأتم: "رغم شعوري بالألم، فإن دعمي الثابت للمنتخب الوطني لا يزال قويا، أحترم قرارات المدرب وأقف إلى جانب اللاعبين بكل إخلاص".