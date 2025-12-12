المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"جامع كرات" يعيش تجربة فريدة.. من ملاعب المدارس إلى أضواء كأس الأمم الأفريقية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:17 م 12/12/2025
سليمان فاي سيكون جامع كرات في كأس الأمم الأفريقية

سليمان فاي سيكون جامع كرات في كأس الأمم الأفريقية 2025

على هامش منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، سيخطف شابا صغيرا الأضواء ليس لاعبًا أو مدربًا ولكن كجامع كرات.

ولا يفصلنا سوى أيام قليلة على انطلاق كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

طالع مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2025 من هنا

وسيكون سليمان فاي على موعد من تجربة فريدة بالنسبة له في ملاعب المغرب عندما يقوم بدور جامع كرات في المباريات.

وبدأ "فاي" البالغ من العمر 15 عاما في ملاعب المدارس حيث عشق كرة القدم منذ الصغر وشارك في بطولات مدرسية قبل أن يحصل على لقب أفضل لاعب في بطولة المدارس الأفريقية لكرة القدم في أكرا بغانا.

وسلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على سليمان فاي، حيث قال إن هذا الصبي سيشارك في كأس الأمم الأفريقية 2025 كجامع للكرات، وهذا الأمر يعني الكثير له.

ويقول فاي عند سماعه خبرًا بالمشاركة في أمم أفريقيا: "أخبرني أصدقائي أنهم رأوه على وسائل التواصل الاجتماعي، لقد تم اختياري لأكون جامع كرات في كأس الأمم الأفريقية 2025، كنت سعيدًا جدًا، وممتنًا أيضًا، لم أصدق الأمر".

وأن تكون جامع كرات قد تبدو المهمة بسيطة، لكنها بالنسبة إلى فاي عظيمة، وعن ذلك يقول: "هذه هي المرة الأولى التي سأعيش فيها هذا الأمر، عليّ أن أبقى مركزًا، أعرف أنه سيكون هناك الكثير من الضجيج، الحماس، سأرى اللاعبين والأساطير عن قرب، لكن يجب أن أبقى مركزًا على المباراة وأعيد الكرات في الوقت المناسب".

ولا يمضي فاي بدون أحلام، وهي واضحة جدًا لديه، يقول: "أريد الوصول إلى أعلى مستوى".. ثم يضيف دون تردد: "الأندية الأوروبية. برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي".. يبتسم، لكن طموحه جاد.. والنصيحة التي يوجّهها إلى الطلاب الموهوبين الآخرين تعكس شخصيته: "اعمل بجد. كن مركزًا. كن جادًا".

وفي الوقت ذاته، تشكّل العائلة دعما أساسيا، حيث سيغادر سليمان فاي إلى المغرب برفقة شقيقه الأكبر، وعن ذلك، يقول: "كانوا سعداء جدًا، قالوا لي إنني استحق ذلك".. بالنسبة لأقاربه وأحبائه، هذا النجاح هو نتيجة عمل بدأ منذ زمن طويل.

ومع اقتراب كأس الأمم الإفريقية 2025، لا يحاول فاي إخفاء حماسه الشديد، قائلًا: "أنا متحمس جدًا، وسعيد جدًا، أفكر في الأمر طوال الوقت.. حتى في الليل".

ولم يعرف سليمان فاي بعد في أي ملعب سيُكلّف بالعمل، لكنه لا يهمّه ذلك، المهم هو أن يكون هناك، ليعيش تجربة كأس الأمم الأفريقية من الداخل، وليتنفّس تلك الأجواء الفريدة.

اليوم سليمان فاي جامع كرات ولكن ربما غدًا قد يكون لاعبا، فقصته لا تزال تُكتب، وبين ملاعب المدارس في السنغال وغانا، وملاعب المغرب، هناك شيء واحد مؤكد بالفعل: كرة القدم الأفريقية تواصل نموّها من القاعدة إلى القمة، مدفوعة بأحلام الأطفال الذين يغيّرون أحيانًا مسارهم أسرع مما كان متوقعًا.

