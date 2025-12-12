علق مارك بريس، المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون، على رحيله عن تدريب الأسود غير المروضة، موضحًا كيف كانت العلاقة بينه وبين إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وكان قد أعلن الاتحاد الكاميروني رحيل بريس عن تدريب المنتخب، وتعيين ديفيد باجو مديرًا فنيًا جديدًا لهم، قبل أيام قليلة من البدء في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب بنهاية الشهر الجاري.

مارك بريس ينفي رحيله من تدريب منتخب الكاميرون

وقال بريس في تصريحات لـ "يلا كورة": منتخب الكاميرون محدد جدًا، هم متحمسون جدًا للفوز، وفوق ذلك جميع مواطني البلاد الذي يصلون إلى 30 مليون يدفعون الفريق نحو الفوز بالمباريات، التأهل عندهم شيء مقدس، لذلك كانت ردود الأفعال صعبة بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2026".

وأضاف: "أنا لم أغادر منصبي كمدير فني لمنتخب الكاميرون، لم أتلق أي مذكرة رسمية لإقالتي، لذلك أنا لا زلت مديرًا فنيًا لهم".

وأتم: "من الصعب العمل في مناخ مثل مناخ الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بسبب الخلافات الدائمة مع إيتو رئيس الاتحاد، هذا أمر مخز للغاية".

جدير بالذكر أن منتخب الكاميرون يشارك في المجموعة السادسة في بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تضم كل من كوت ديفوار والجابون وموزمبيق.

ومن المقرر أن يفتتح الكاميرون مبارياته في البطولة أمام الجابون، ثم سيخوض الجولة الثانية أمام كوت ديفوار، قبل أن ينهي دور المجموعات أمام موزمبيق.