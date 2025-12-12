المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

كأس أمم أفريقيا.. قصة البطل اللاتيني الوحيد في تاريخ البطولة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:46 م 12/12/2025
كأس أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، إذ يترقب عشاق كرة القدم الحدث الأهم على مستوى المنتخبات في القارة السمراء.

ويستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر الحالي وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

بطولة أمم أفريقيا تجمع منتخبات القارة السمراء في صراع تاريخي يمتد لما يقرب من 7 عقود، إذ أقيمت نسختها الأولى عام 1957.

وستكون نسخة 2025 هي النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا، التي شهدت مشاركة منتخبات كبرى على مدار تاريخها.

قصة البطل اللاتيني الوحيد في تاريخ البطولة

بالنظر لسجل المدربين المتوجين بلقب كأس أمم أفريقيا، نجد همينة شبه كاملة للمدربين المحليين الذين قادوا منتخباتهم للميدالية الذهبية، مع عدد من القادمين من أوروبا.

لكن من بين هؤلاء المدربين، يظهر مدير فني من أمريكا الجنوبية، وهو الوحيد المتوج باللقب من خارج أفريقيا وأوروبا، وهو البرازيلي أوتو جلوريا.

وقاد جلوريا منتخب نيجيريا للفوز بلقبه الأول، وذلك في نسخة عام 1980 التي أقيمت على أرضه.

في تلك النسخة فاز المنتخب النيجيري في دور المجموعات على تنزانيا ومصر، وتعادل مع كوت ديفوار، قبل أن يتخطى عقبة المغرب في نصف النهائي، قم هزم الجزائر في المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن جلوريا بدأ مسيرته التدريبية عام 1951، وأشرف على تدريب عدة أندية أوروبية كبيرة أبرزها بنفيكا وبورتو وسبورتنج لشبونة في البرتغال، وأتلتيكو مدريد الإسباني، كما درّب المنتخب البرتغالي.

وكان تدريب نيجيريا هو المحطة قبل الأخيرة للمدرب البرازيلي الذي رحل عن عالمنا عام 1986، بعد 3 سنوات من انتهاء مسيرته التدريبية مع منتخب البرتغال.

منتخب نيجيريا كأس أمم أفريقيا أوتو جلوريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg