بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، إذ يترقب عشاق كرة القدم الحدث الأهم على مستوى المنتخبات في القارة السمراء.

ويستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر الحالي وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

بطولة أمم أفريقيا تجمع منتخبات القارة السمراء في صراع تاريخي يمتد لما يقرب من 7 عقود، إذ أقيمت نسختها الأولى عام 1957.

وستكون نسخة 2025 هي النسخة الـ35 من بطولة كأس أمم أفريقيا، التي شهدت مشاركة منتخبات كبرى على مدار تاريخها.

قصة البطل اللاتيني الوحيد في تاريخ البطولة

بالنظر لسجل المدربين المتوجين بلقب كأس أمم أفريقيا، نجد همينة شبه كاملة للمدربين المحليين الذين قادوا منتخباتهم للميدالية الذهبية، مع عدد من القادمين من أوروبا.

لكن من بين هؤلاء المدربين، يظهر مدير فني من أمريكا الجنوبية، وهو الوحيد المتوج باللقب من خارج أفريقيا وأوروبا، وهو البرازيلي أوتو جلوريا.

وقاد جلوريا منتخب نيجيريا للفوز بلقبه الأول، وذلك في نسخة عام 1980 التي أقيمت على أرضه.

في تلك النسخة فاز المنتخب النيجيري في دور المجموعات على تنزانيا ومصر، وتعادل مع كوت ديفوار، قبل أن يتخطى عقبة المغرب في نصف النهائي، قم هزم الجزائر في المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن جلوريا بدأ مسيرته التدريبية عام 1951، وأشرف على تدريب عدة أندية أوروبية كبيرة أبرزها بنفيكا وبورتو وسبورتنج لشبونة في البرتغال، وأتلتيكو مدريد الإسباني، كما درّب المنتخب البرتغالي.

وكان تدريب نيجيريا هو المحطة قبل الأخيرة للمدرب البرازيلي الذي رحل عن عالمنا عام 1986، بعد 3 سنوات من انتهاء مسيرته التدريبية مع منتخب البرتغال.