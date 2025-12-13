المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

"يستحق المتابعة".. كاف يبرز موهبة مرموش قبل كأس أمم أفريقيا (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:29 م 13/12/2025
مرموش

عمر مرموش بقميص منتخب مصر

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الضوء على موهبة الدولي المصري عمر مرموش، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المرتقبة في المغرب.

عمر مرموش يستعد للانضمام رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، والمنافسة في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

موهبة عمر مرموش

كاف سلط الضوء على موهبة عمر مرموش، مشيرًا إلى أنه يستحق المتابعة خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تنطلق بالمغرب، 21 من ديسمبر الجاري.

ووصف "كاف" مرموش بأنه مهاجم مصري موهوب، معروف بالسرعة والإبداع والحس التهديفي، حيث بدأ مشواره في وادي دجلة، قبل الانتقال إلى ألمانيا حيث فولفسبوج ثم آينتراخت فرانكفورت.

بزغ نجم اللاعب المصري ليصبح ضمن القوة الهجومية الضاربة لفريق مانشستر سيتي، حيث يلعب في مركز الجناح أو المهاجم الصريح، ويجمع بين المهارة الفنية العالية والطاقة الهائلة.

وتعد كأس الأمم الأفريقية 2025، هي المحطة القارية الثانية لعمر مرموش مع منتخب مصر، بعد ظهر في النسخة الماضية، حيث لعب كل المواجهات تحت قيادة المدرب السابق روي فيتوريا.

وكان بصمة عمر مرموش واضحة للغاية تحديدًا في مباراة غانا، بعدما غير فيتوريا مركزه من الجناح إلى المهاجم الصريح، حيث انطلق وسجل هدفًا، إلا أن رحلة الفراعنة في هذه النسخة كانت محبطة، لم تساعده على الانطلاق بالصورة التي تعبر عن جودته، هذا بالتزامن أيضًا مع إصابة محمد صلاح، الذي غادر من المباراة الثانية ولم يُكمل البطولة.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مانشستر سيتي كاف عمر مرموش كأس أمم أفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

33

ابعاد من دفاع وولفرهامبتون بعد كرة عرضية من هينكابي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg