سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الضوء على موهبة الدولي المصري عمر مرموش، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المرتقبة في المغرب.

عمر مرموش يستعد للانضمام رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، والمنافسة في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

موهبة عمر مرموش

كاف سلط الضوء على موهبة عمر مرموش، مشيرًا إلى أنه يستحق المتابعة خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تنطلق بالمغرب، 21 من ديسمبر الجاري.

ووصف "كاف" مرموش بأنه مهاجم مصري موهوب، معروف بالسرعة والإبداع والحس التهديفي، حيث بدأ مشواره في وادي دجلة، قبل الانتقال إلى ألمانيا حيث فولفسبوج ثم آينتراخت فرانكفورت.

بزغ نجم اللاعب المصري ليصبح ضمن القوة الهجومية الضاربة لفريق مانشستر سيتي، حيث يلعب في مركز الجناح أو المهاجم الصريح، ويجمع بين المهارة الفنية العالية والطاقة الهائلة.

وتعد كأس الأمم الأفريقية 2025، هي المحطة القارية الثانية لعمر مرموش مع منتخب مصر، بعد ظهر في النسخة الماضية، حيث لعب كل المواجهات تحت قيادة المدرب السابق روي فيتوريا.

وكان بصمة عمر مرموش واضحة للغاية تحديدًا في مباراة غانا، بعدما غير فيتوريا مركزه من الجناح إلى المهاجم الصريح، حيث انطلق وسجل هدفًا، إلا أن رحلة الفراعنة في هذه النسخة كانت محبطة، لم تساعده على الانطلاق بالصورة التي تعبر عن جودته، هذا بالتزامن أيضًا مع إصابة محمد صلاح، الذي غادر من المباراة الثانية ولم يُكمل البطولة.