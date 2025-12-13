يبحث الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن تحقيق مع عجز عنه مع الفراعنة خلال النسخ الماضية من بطولة أمم أفريقيا، خاصة بعد الأزمة التي كانت قد نشبت بينه ومدربه الهولندي في أنفيلد، آرني سلوت، على إثر استمرار تواجده على مقاعد البدلاء، إذ يطمح في إعادة الأميرة السمراء إلى القاهرة بعد أن غابت لمدة تخطت 15 عامًا.

ويرغب محمد صلاح في أخذ هدنة من أزمته مع مدربه، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، والتي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر ديسمبر، وفي السياق ذاته يبحث الدولي المصري عن زيادة سجله التهديفي في المسابقة، وهو ما سيهدد أرقام من سبقوه بشكل واضح.

كيف يفكر صلاح؟

يبحث صلاح عن الراحة الكافية وتجنب التفكير ف مستقبله، بالتركيز مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، حتى تستقر الأمور في فريقه ليفربول قبل العودة.

ويرغب صلاح في تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا، وإعادة الكأس إلى القاهرة من جديد بصفته أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب مصر، وقائد الفراعنة في البطولة.

يسعى صلاح من جانب آخر، لزيادة سجله التهديفي في بطولة أمم أفريقيا، حتى يصبح الهداف التاريخي للفراعنة في البطولة، إلا أنه قد يواجه صعوبة، حال لم يصل المنتخب لأدوار متقدمة.

أهداف صلاح في كأس أمم أفريقيا

يحتل صلاح المركز الرابع، في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، خلف الثلاثي حسن الشاذلي، وحسام حسن، وأحمد حسن، إذ نجح لاعب ليفربول في تسجيل 7 أهداف خلال 19 مباراة.

محمد صلاح يتساوى في الوقت الحالي مع علي أبو جريشة وطاهر أبو زيد، في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 أهداف، إلا أن لاعب ليفربول وصل إلى هذا الرقم خلال عدد مباريات أكبر (19 مباراة)، مقارنة بالأسطورتين طاهر أبو زيد (10 مباريات)، و علي أبو جريشة (8 مباريات).

ويتصدر الراحل حسن الشاذلي ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في أمم أفريقيا، برصيد 12 هدفًا أحرزهم خلال 10 مباريات، متفوقًا على حسام حسن، الذي سجل 11 هدفًا في 21 مباراة.

ويأتي أحمد حسن في المركز الثالث برصيد 8 أهداف، سجلهم في 32 مباراة بحكم مركزه كلاعب وسط، ويأتي في المرتبة الرابعة الثلاثي علي أبو جريشة وطاهر أبو زيد ومحمد صلاح برصيد 7 أهداف لكل لاعب منهم.

- حسن الشاذلي (10 مباريات): 12 هدفًا.

- حسام حسن (21 مباراة): 11 هدفًا.

- أحمد حسن (32 مباراة): 8 أهداف.

- علي أبو جريشة (8 مباريات): 7 أهداف.

- طاهر أبو زيد (10 مباريات): 7 أهداف.

- محمد صلاح (19 مباراة): 7 أهداف.

وينتظر صلاح 3 مباريات على أقل تقدير في النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا، ستكون أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، ويحتاج الدولي المصري لتسجيل هدف على الأقل للارتقاء إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين.

ويفصل صلاح بينه وصدارة ترتيب الهدافين 5 أهداف ليعادل حسن الشاذلي، وهو أمر ليس ببعيد نظرًا لموقف لاعب ليفربول الحالي، الذي يسعى لإثبات ذاته في كأس أمم أفريقيا.

أهداف صلاح في كأس أمم أفريقيا

جاءت أهداف محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا خلال 7 مباريات في 4 نسخ من البطولة، 2017، 2019، 2021، 2023، على النحو التالي:

- أمام غانا (2017): هدف.

- أمام بوركينا فاسو (2017): هدف.

- أمام الكونغو الديموقراطية (2019): هدف.

- أمام أوغندا (2019): هدف.

- أمام غينيا بيساو (2021): هدف.

- أمام المغرب (2021): هدف.

- أمام موزمبيق (2023): هدف.