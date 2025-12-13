المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

العميد في خطر.. صلاح يستهدف صدارة الهدافين التاريخيين لمصر بأمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:42 م 13/12/2025
صلاح

محمد صلاح

يبحث الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن تحقيق مع عجز عنه مع الفراعنة خلال النسخ الماضية من بطولة أمم أفريقيا، خاصة بعد الأزمة التي كانت قد نشبت بينه ومدربه الهولندي في أنفيلد، آرني سلوت، على إثر استمرار تواجده على مقاعد البدلاء، إذ يطمح في إعادة الأميرة السمراء إلى القاهرة بعد أن غابت لمدة تخطت 15 عامًا.

ويرغب محمد صلاح في أخذ هدنة من أزمته مع مدربه، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، والتي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر ديسمبر، وفي السياق ذاته يبحث الدولي المصري عن زيادة سجله التهديفي في المسابقة، وهو ما سيهدد أرقام من سبقوه بشكل واضح.

كيف يفكر صلاح؟

يبحث صلاح عن الراحة الكافية وتجنب التفكير ف مستقبله، بالتركيز مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، حتى تستقر الأمور في فريقه ليفربول قبل العودة.

ويرغب صلاح في تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا، وإعادة الكأس إلى القاهرة من جديد بصفته أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب مصر، وقائد الفراعنة في البطولة.

يسعى صلاح من جانب آخر، لزيادة سجله التهديفي في بطولة أمم أفريقيا، حتى يصبح الهداف التاريخي للفراعنة في البطولة، إلا أنه قد يواجه صعوبة، حال لم يصل المنتخب لأدوار متقدمة.

أهداف صلاح في كأس أمم أفريقيا

يحتل صلاح المركز الرابع، في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، خلف الثلاثي حسن الشاذلي، وحسام حسن، وأحمد حسن، إذ نجح لاعب ليفربول في تسجيل 7 أهداف خلال 19 مباراة.

محمد صلاح يتساوى في الوقت الحالي مع علي أبو جريشة وطاهر أبو زيد، في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 أهداف، إلا أن لاعب ليفربول وصل إلى هذا الرقم خلال عدد مباريات أكبر (19 مباراة)، مقارنة بالأسطورتين طاهر أبو زيد (10 مباريات)، و علي أبو جريشة (8 مباريات).

ويتصدر الراحل حسن الشاذلي ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في أمم أفريقيا، برصيد 12 هدفًا أحرزهم خلال 10 مباريات، متفوقًا على حسام حسن، الذي سجل 11 هدفًا في 21 مباراة.

ويأتي أحمد حسن في المركز الثالث برصيد 8 أهداف، سجلهم في 32 مباراة بحكم مركزه كلاعب وسط، ويأتي في المرتبة الرابعة الثلاثي علي أبو جريشة وطاهر أبو زيد ومحمد صلاح برصيد 7 أهداف لكل لاعب منهم.

- حسن الشاذلي (10 مباريات): 12 هدفًا.

- حسام حسن (21 مباراة): 11 هدفًا.

- أحمد حسن (32 مباراة): 8 أهداف.

- علي أبو جريشة (8 مباريات): 7 أهداف.

- طاهر أبو زيد (10 مباريات): 7 أهداف.

- محمد صلاح (19 مباراة): 7 أهداف.

وينتظر صلاح 3 مباريات على أقل تقدير في النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا، ستكون أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا، ويحتاج الدولي المصري لتسجيل هدف على الأقل للارتقاء إلى المركز الثالث في ترتيب الهدافين.

ويفصل صلاح بينه وصدارة ترتيب الهدافين 5 أهداف ليعادل حسن الشاذلي، وهو أمر ليس ببعيد نظرًا لموقف لاعب ليفربول الحالي، الذي يسعى لإثبات ذاته في كأس أمم أفريقيا.

أهداف صلاح في كأس أمم أفريقيا

جاءت أهداف محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا خلال 7 مباريات في 4 نسخ من البطولة، 2017، 2019، 2021، 2023، على النحو التالي:

- أمام غانا (2017): هدف.

- أمام بوركينا فاسو (2017): هدف.

- أمام الكونغو الديموقراطية (2019): هدف.

- أمام أوغندا (2019): هدف.

- أمام غينيا بيساو (2021): هدف.

- أمام المغرب (2021): هدف.

- أمام موزمبيق (2023): هدف.

مباراة مصر القادمة
أحمد حسن حسام حسن محمد صلاح كأس أمم أفريقيا حسن الشاذلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

33

ابعاد من دفاع وولفرهامبتون بعد كرة عرضية من هينكابي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg