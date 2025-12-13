يستعد منتخب مصر، بقيادة مدربه حسن حسن، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام فعالياتها بالمغرب.

وتدور فعاليات "كان 2025" من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير المقبل، ويشارك "الفراعنة" في المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ويعتبر المنتخب المصري هو الأكثر تتويجًا باللقب الأفريقي، برصيد 7 مرات، منهم 3 مرات متتالية، خلال أعوام 2006 و 2008 و 2010.

ويرصد لكم هذا التقرير تاريخ مشاركات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، منذ نسختها الأولى، خلال عام 1957، على النحو التالي..

سجل مشاركات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

نسخة 1957

أقيمت في السودان، وحقق منتخب مصر خلالها لقب البطولة الأول في تاريخه، بالفوز على إثيوبيا (4-0).

نسخة 1959

دارت فعاليتها في مصر، وشهدت تتويج الفراعنة باللقب الثاني من كأس أمم أفريقيا، على حساب السودان.

نسخة 1962

أقيمت في إثيوبيا وفازت بها إثيوبيا، بعد تغلبها على الجمهورية العربية المتحدة (مصر حاليًا) برباعية مقابل هدفين.

نسخة 1963

نال منتخب مصر خلالها المركز الثالث، حيث استضافتها غانا وفازت بأول لقب لها على حساب السودان في النهائي بنتيجة 3-0.

نسخة 1970

استضافها السودان وحقق صقور الجديان لقبها الأول تاريخيًا، بالفوز في النهائي على غانا 1-0، بينما نالت مصر المركز الثالث.

نسخة 1974

أقيمت في مصر، ونالت خلالها المركز الثالث، بينما فازت بها زائير (الكونغو الديمقراطية حاليًا) بعد الفوز على زامبيا (2-0) في مباراة إعادة للنهائي، الذي انتهى بالتعادل (2-2) في المباراة الأولى.

نسخة 1976

استضافتها إثيوبيا، وحصل منتخب مصر خلالها المركز الرابع، بينما حققت المغرب أول ألقابها في البطولة الأفريقية.

نسخة 1980

تولت نيجيريا استضافتها، وفازت بلقبها الأول على أرضها، بفوزها في النهائي على الجزائر 3-0، بينما اكتفى منتخب مصر بتحيق المركز الرابع.

نسخة 1984

استضافتها ساحل العاج، وفازت بها الكاميرون للمرة الأولى في تاريخها، بعد تغلبها على نيجيريا بثلاثية مقابل هدف، بينما حصل منتخب مصر على المركز الرابع.

نسخة 1986

أقيمت في مصر وفاز بها الفراعنة للمرة الثالثة في تاريخهم، بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح (5-4) إثر انتهاء المباراة النهائية بالتعادل السلبي.

نسخة 1990

استضافتها الجزائر، وتوج بها "محاربو الصحراء" لأول مرة في تاريخهم، بينما اكتفى منتخب مصر باحتلال الترتيب الثامن، بين منتخبات البطولة.

نسخة 1992

أقيمت في السنغال، وشهدت فوز ساحل العاج بأول لقب لها على حساب غانا بركلات الترجيح (11-10)، بينما احتل منتخب مصر الترتيب الحادي عشر، بين منتخبات البطولة.

نسخة 1994

أقيمت في تونس وفازت بها نيجيريا للمرة الثانية في تاريخها بعد تغلبها على زامبيا في النهائي بنتيجة 2-1، بينما احتل مصر الترتيب الخامس بين منتخبات البطولة.

نسخة 1996

استضافتها جنوب أفريقيا وحققت لقبها الأول بفوزها على تونس 2-0 في النهائي، بينما قبع منتخب مصر في المركز السابع بين منتخبات المسابقة.

نسخة 1998

دارت أحداثها في بوركينا فاسو، وفاز بها منتخب مصر للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تغلبه على جنوب أفريقيا في النهائي بنتيجة 2-0.

نسخة 2000

استضافتها غانا ونيجيريا معًا، وفازت بها الكاميرون للمرة الثالثة بعد تغلبها على نيجيريا في النهائي بركلات الترجيح (4-3)، بينما تواجد منتخب مصر في المركز الخامس.

نسخة 2002

أقيمت في مالي، وفازت بها الكاميرون للمرة الرابعة في تاريخها بعد تغلبها على السنغال في النهائي بركلات الترجيح (3-2)، وتواجد مصر في المركز السادس.

نسخة 2004

استضافت تونس فعاليتها وشهدت تحقيقها أول لقب من البطولة في تاريخها بعد تغلبها على المغرب 2–1 في المباراة النهائية، بينما احتل الفراعنة المركز التاسع بين منتخبات البطولة.

نسخة 2006

أقيمت في مصر، وفازت خلالها بلقبها الخامس من كأس الأمم الأفريقية، على حساب كوت ديفوار، بركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

نسخة 2008

أقيمت في غانا وفازت بها مصر للمرة السادسة في تاريخها، بعد تغلبها على الكاميرون 1-0 في المباراة النهائية.

نسخة 2010

دارت فعالياتها في أنجولا، وفازت بها مصر للمرة السابعة في تاريخها، محققة اللقب الثالث على التوالي، بعد تغلبها على غانا 1-0 في المباراة النهائية.

نسخ غابت عنها مصر

غاب المنتخب المصري عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الافريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2012 و2013 و2015.

نسخة 2017

أقيمت في الجابون، وتوج منتخب الكاميرون بلقبها، عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره المصري، بهدفين مقابل هدف واحد.

نسخة 2019

أقيمت في مصر، ونال منتخب الجزائر لقبها، عقب الفوز على السنغال في النهائي، بينما اكتفى منتخب مصر بتوديعها من دور الـ16 على يد جنوب أفريقيا.

نسخة 2021

دارت أحداثها في الكاميرون، وفاز منتخب السنغال في المباراة النهائية، بركلات الجزاء الترجيحية 4–2 على حساب منتخب مصر، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (0-0).

نسخة 2023

أقيمت في كوت ديفوار ونالت لقبها على حساب نيجيريا، بينما ودع منتخب مصر من دور الـ16 إثر الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.