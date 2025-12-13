تحدث المدرب الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، عن المشاركة المرتقبة في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة من ديسمبر في المغرب.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

ويبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين ممن تركوا بصمة ببطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وحاور "يلا كورة" المدرب ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، للحديث عن أبرز استعدادات بلاده لكأس أمم أفريقيا، متطرقًا للكشف عن حظوظ الفراعنة في البطولة المرتقبة.

يلا كورة يحاور مدرب جزر القمر

ما رأيك في قرعة كأس الأمم الأفريقية؟ هل تعتقد أنها كانت متوازنة بين المنتخبات؟

"نحن في مجموعة صعبة للغاية، نعلم أن المغرب هو المرشح الأبرز، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباريات رائعة".

كيف ترى المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية؟ هل تعتقد أنها أقوى مجموعة في البطولة؟

"منتخب المغرب هو الأقوى في أفريقيا، وتصدر منتخبي مالي وزامبيا مجموعتيهما في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، لذا فهي المجموعة الأقوى والأصعب".

ما هو هدف منتخب جزر القمر في البطولة؟

"سنلعب كرة قدم جميلة، لنُشعر جماهيرنا بالفخر من خلال اللعب بروح قتالية عالية".

ما هي طموحاتك الشخصية مع منتخب جزر القمر؟

"أن نصل إلى أبعد مدى ممكن".

لديك خبرة واسعة في العديد من البطولات والبطولات كمدرب. هل يستطيع منتخب جزر القمر تطبيق هذه الخبرات في كأس الأمم الأفريقية؟

"نعم، بالطبع، لقد فزنا على تونس وغانا وجامبيا وكاب فيردي، وغيرها، لذا يمكنني القول إن الفريق يلعب بالطريقة التي أريدها".

من ترى أنه المرشح الأبرز للفوز بكأس الأمم الأفريقية؟

"المغرب والسنغال والجزائر ومصر والكونغو ونيجيريا، جميعها فرق قوية للغاية".

هل تواجه صعوبة في اختيار لاعبي منتخب جزر القمر، أم أن جميع اللاعبين متاحون؟

"سنفتقد أفضل مدافع لدينا، وارميد عمري من هامبورج، لكننا بكامل قوتنا".

هل تعتقد أن منتخب مصر يمتلك المقومات اللازمة للفوز بكأس الأمم الأفريقية؟

"منتخب مصر فريق قوي وله تاريخ عريق وخبرة ومواهب هجومية رائعة، إنه فريق قادر على الفوز بالكأس".

كيف ترى ما يمر به محمد صلاح حاليًا؟

"أعتقد أن محمد صلاح بطل عظيم ويستحق الاحترام، لا يزال بإمكانه تقديم الكثير وسيثبت ذلك على أرض الملعب، كما يفعل الأبطال".

من هو ستيفانو كوزين؟

يتميز المدرب الإيطالي ستيفانو كوزين، بتجاربه العديدة في مختلف الدوريات في العالم، إذ تشير سيرته الذاتية إلى عمله السابق كمكتشف للاعبين في فيورنتينا الإيطالي، قبل أن يرحل للعمل في منتخب الكونغو ومنه إلى نادي الاتحاد الليبي.

استمرت تجارب المدرب الإيطالي، ليتجه للعمل في نادي النصر السعودي كمدرب مساعد، قبل تجربة مشابهة في الدوري الإماراتي مع الفجيرة والجزيرة.

وتعد أبرز محطاته العمل كمدرب مساعد في فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، قبل تولي المهمة الفنية لمنتخب جنوب السودان ومنه إلى جزر القمر.