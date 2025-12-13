المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

البحث عن الذهب.. مدرب جزر القمر ليلا كورة: المغرب الأقوى.. ومصر تستطيع الفوز بأمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:17 م 13/12/2025
ستيفانو كوزين

ستيفانو كوزين مدرب منتخب جزر القمر

تحدث المدرب الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، عن المشاركة المرتقبة في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة من ديسمبر في المغرب.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

ويبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين ممن تركوا بصمة ببطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وحاور "يلا كورة" المدرب ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، للحديث عن أبرز استعدادات بلاده لكأس أمم أفريقيا، متطرقًا للكشف عن حظوظ الفراعنة في البطولة المرتقبة.

يلا كورة يحاور مدرب جزر القمر

ما رأيك في قرعة كأس الأمم الأفريقية؟ هل تعتقد أنها كانت متوازنة بين المنتخبات؟

"نحن في مجموعة صعبة للغاية، نعلم أن المغرب هو المرشح الأبرز، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباريات رائعة".

كيف ترى المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية؟ هل تعتقد أنها أقوى مجموعة في البطولة؟

"منتخب المغرب هو الأقوى في أفريقيا، وتصدر منتخبي مالي وزامبيا مجموعتيهما في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، لذا فهي المجموعة الأقوى والأصعب".

ما هو هدف منتخب جزر القمر في البطولة؟

"سنلعب كرة قدم جميلة، لنُشعر جماهيرنا بالفخر من خلال اللعب بروح قتالية عالية".

ما هي طموحاتك الشخصية مع منتخب جزر القمر؟

"أن نصل إلى أبعد مدى ممكن".

لديك خبرة واسعة في العديد من البطولات والبطولات كمدرب. هل يستطيع منتخب جزر القمر تطبيق هذه الخبرات في كأس الأمم الأفريقية؟

"نعم، بالطبع، لقد فزنا على تونس وغانا وجامبيا وكاب فيردي، وغيرها، لذا يمكنني القول إن الفريق يلعب بالطريقة التي أريدها".

من ترى أنه المرشح الأبرز للفوز بكأس الأمم الأفريقية؟

"المغرب والسنغال والجزائر ومصر والكونغو ونيجيريا، جميعها فرق قوية للغاية".

هل تواجه صعوبة في اختيار لاعبي منتخب جزر القمر، أم أن جميع اللاعبين متاحون؟

"سنفتقد أفضل مدافع لدينا، وارميد عمري من هامبورج، لكننا بكامل قوتنا".

هل تعتقد أن منتخب مصر يمتلك المقومات اللازمة للفوز بكأس الأمم الأفريقية؟

"منتخب مصر فريق قوي وله تاريخ عريق وخبرة ومواهب هجومية رائعة، إنه فريق قادر على الفوز بالكأس".

كيف ترى ما يمر به محمد صلاح حاليًا؟

"أعتقد أن محمد صلاح بطل عظيم ويستحق الاحترام، لا يزال بإمكانه تقديم الكثير وسيثبت ذلك على أرض الملعب، كما يفعل الأبطال".

من هو ستيفانو كوزين؟

يتميز المدرب الإيطالي ستيفانو كوزين، بتجاربه العديدة في مختلف الدوريات في العالم، إذ تشير سيرته الذاتية إلى عمله السابق كمكتشف للاعبين في فيورنتينا الإيطالي، قبل أن يرحل للعمل في منتخب الكونغو ومنه إلى نادي الاتحاد الليبي.

استمرت تجارب المدرب الإيطالي، ليتجه للعمل في نادي النصر السعودي كمدرب مساعد، قبل تجربة مشابهة في الدوري الإماراتي مع الفجيرة والجزيرة.

وتعد أبرز محطاته العمل كمدرب مساعد في فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، قبل تولي المهمة الفنية لمنتخب جنوب السودان ومنه إلى جزر القمر.

Stefano Cusin assistant manager / assistant head coach of Wolverhampton Wanderers during a training session at Compton on August 22, 2016 in...

مباراة جزر القمر القادمة
منتخب مصر كأس أمم أفريقيا منتخب جزر القمر ستيفانو كوزين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

0 0
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

33

ابعاد من دفاع وولفرهامبتون بعد كرة عرضية من هينكابي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg