بقيادة ماني.. منتخب السنغال يعلن عن قائمته لكأس أمم أفريقيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

02:12 م 13/12/2025
ساديو ماني

ساديو ماني

كشف الجهاز الفني لمنتخب السنغال، بقيادة المدرب بابي ثياو، عن قائمة الفريق المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستعد منتخب السنغال للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، بحثًا عن التتويج بالنجمة الثانية، إذ يتواجد أسود التيرانجا في المجموعة الرابعة رفقة، بنين، الكونغو الديموقراطية، وبوتسوانا.

قائمة منتخب السنغال لكأس أمم أفريقيا

شهدت قائمة السنغال المعلنة تواجد 28 لاعبًا، اختارهم الجهاز الفني للتواجد في معسكر الفريق التحضيري قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا، والذي يبدأ 15 ديسمبر الجاري في مدينة ديامنياديو.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي، موري دياو، يهفان ديوف.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، موسى نياكاتي، الحاج مالك ديوف، كريبين دياتا، مامادو سار، إسماعيل جاكوبس، أنتوني ميندي، عبد الله سيك، إيلاي كامارا.

خط الوسط: إدريسا جايي، لامين كامارا، حبيب ديارا، بابي جايي، بابي متار سار، باثي سيس.

خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إسماعيلا سار، بولاي ديا، شريف ندياي، إيليمان ندياي، حبيب ديالو، إبراهيم مباي، شيخ سابالي، أسان دياو

منتخب السنغال كأس أمم أفريقيا ساديو ماني

