قصة بطولة.. كيف نجحت مصر في تحويل الخسارة إلى لقب تاريخي بأمم أفريقيا 1986؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:10 م 13/12/2025
منتخب مصر 1986

محمود الخطيب في أمم أفريقيا 1986

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، يستعد منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن لخوض منافسات المجموعة الثانية التي تضم أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ويأمل "الفراعنة" في استعادة أمجادهم القارية وإضافة لقب جديد إلى سجلاتهم التاريخية.

قبل الانطلاق الرسمي للنسخة الجديدة، تسترجع الذاكرة إحدى البطولات المميزة في تاريخ المنتخب، وهي كأس الأمم الأفريقية 1986، النسخة الخامسة عشرة التي استضافتها مصر.

مسيرة الفراعنة في البطولة الثالثة

في البطولة التي قسمت على مجموعتين كل واحدة تضم أربعة فرق، تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ضمت المجموعة المصرية إلى جانب مصر كلا من الجزائر، الكاميرون (حامل اللقب)، ساحل العاج، المغرب، موزمبيق، السنغال وزامبيا.

بدأت مصر مشوارها بخسارة أمام السنغال 0-1، لكنها عادت بقوة بالفوز على كوت ديفوار 2-0 بفضل هدفي شوقي غريب وجمال عبد الحميد، قبل أن تحقق فوزًا آخر على موزمبيق بنفس النتيجة سجلها طاهر أبو زيد.

وفي الدور نصف النهائي، واجهت مصر المنتخب المغربي وتمكنت من الفوز 1-0 بهدف طاهر أبو زيد، قبل أن تصل إلى المباراة النهائية لمواجهة الكاميرون، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

حسم الفراعنة البطولة لصالحهم بنتيجة 5-4، حيث سجل كل من أشرف قاسم، علي شحاتة، علاء ميهوب، مجدي عبد الغني، وطارق يحيى، بينما أهدر مصطفى عبده إحدى الركلات.

الإنجازات الفردية والاختيارات الرسمية

تألق طاهر أبو زيد خلال البطولة، حيث سجل ثلاثة أهداف ليصبح ثاني هداف البطولة بعد الكاميروني الأسطوري ألبرت روجيه ميلا برصيد أربعة أهداف.

كما شهد التشكيل المثالي للبطولة الذي اختاره الاتحاد الإفريقي، اختيار لاعبين من مصر على رأسهم علي شحاته وربيع ياسين في الدفاع، ومجدي عبد الغني، مصطفى عبده، وطاهر أبو زيد في خط الوسط.

منتخب مصر حسام حسن كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا 2025 أمم أفريقيا 1986

إعلان

