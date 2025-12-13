واصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

وخاض منتخب مصر تدريبه الأخير، اليوم السبت، بمركز المنتخبات الوطنية علي أن يخوض تدريباته غدا الأحد باستاد القاهرة.

وسيخوض الفراعنة مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 16 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائيات أمم أفريقيا.

وظهر إمام عاشور بـ"نيو لوك جديد" خلال مران منتخب مصر، حيث صبغ شعره باللون الأبيض.

كما وجه اللاعبون أثناء التدريبات إشارات بـ"علامة النصر" خلال التقاط الصور لهم.

تابع لقطات مران منتخب مصر اليوم السبت

جدول مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025:

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر

