6 حكام مصريين يتوجهون للمغرب استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2025

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:22 ص 14/12/2025 تعديل في 10:34 ص
الحكام المصريين

يشارك 6 حكام من مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها بالمغرب خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى يوم 18 يناير المقبل.

وجاءت قائمة الحكام كالتالي:

حكام الساحة:

أمين عمر

محمد معروف

حكام تقنية الفيديو (VAR):

محمود عاشور

حسام عزب حجاج

الحكام المساعدين:

أحمد حسام طه

محمود أبو الرجال.

و توجه الحكام الستة، فجر اليوم الأحد، إلى المغرب للانتظام في معسكر إعداد الحكام المشاركين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

والجدير بالذكر أن أمين عمر، أدار مباراة ربع نهائي كأس العرب بين فلسطين والسعودية، يوم الخميس الماضي.

وفي سياق متصل، يشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي، وأنجولا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري.

