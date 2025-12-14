المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدرب الجزائر: هدفنا التأهل للدور الثاني.. ونحن المرشحون الأوفر حظاً في مجموعتنا بكأس الأمم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:07 ص 14/12/2025
أكد فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، أن هدف الفريق هو التأهل للدور الثاني بكأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى أن "محاربي الصحراء، هم الأوفر حظاً في المجموعة.

ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا، بجانب منتخبات السودان، بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

تصريحات مدرب الجزائر

وقال بيتكوفيتش في تصريحات عبر الموقع الرسمي لكاف: "هدفنا الأول هو التأهل للدور الثاني، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وأضاف: "نحن المرشحون الأوفر حظاً في مجموعتنا، وعلينا أن نتحمل هذه المسؤولية".

وواصل: "أنا لا أعد بأي شيء أبداً في البطولة، وأؤكد للجزائريين أن الفريق سيرتدي قميص المنتخب الوطني بكل فخر وشجاعة".

وأتم مدرب الجزائر تصريحاته: "الوحدة أساسية، يجب أن نحظى بدعم الأمة بأسرها، فإذا تفرقنا، سيصعب علينا تحقيق النجاح".

ويفتتح منتخب الجزائر مشواره في البطولة أمام منتخب السودان، يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر.

الجزائر كأس أمم أفريقيا فلاديمير بيتكوفيتش

