أكد سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية، أن طموح الفريق هو تجاوز دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، مشيراً إلى أن البطولة دائماً ما تحمل مفاجآت.

ويقع منتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب منتخبات بنين، السنغال وبوتسوانا.

تصريحات مدرب الكونغو الديمقراطية

وقال ديسابر في حوار مع الموقع الرسمي لكاف: "مجموعات كأس الأمم الأفريقية دائمًا ما تكون صعبة، بغض النظر عن التصنيف ستواجه فرقًا قوية للغاية، السنغال من بين أفضل المنتخبات الأفريقية، وربما الأفضل حاليًا، بنين وهو فريق أعرفه جيدًا يبني برنامجًا تطويريًا متينًا منذ سنوات والتقدم واضح، خاصة تحت قيادة جيرنوت روهر، بوتسوانا أيضًا خصم عنيد، نتائجهم الأخيرة، بما في ذلك ما قدموه في الجزائر خلال التصفيات، خير دليل على ذلك".

وأضاف: "نحن متحمسون لخوض تجربة أخرى في كأس الأمم الأفريقية، ولنستعيد ذكرياتنا في كوت ديفوار، المفتاح هو الاستعداد الجيد، خاصة لمباراتنا الأولى ضد بنين، قد لا تحدد هذه المباراة التأهل، لكنها ستحدد مسار البطولة وتؤثر على ثقتنا بأنفسنا".

وواصل: "كل فريق يبذل قصارى جهده، السنغال وبنين وبوتسوانا، ربما تجعلنا هذه المباريات الفاصلة نبدو أكثر كفريق يُسعى لهزيمته، لكن هذا في الغالب مجرد انطباع إعلامي، لا توجد مباراة سهلة على هذا المستوى".

وتابع: "الأولوية هي تجاوز دور المجموعات، بمجرد الوصول إلى دور الستة عشر يتغير الوضع تمامًا، وتصبح البطولة بنظام خروج المغلوب".

وأردف: "لكننا لا نخطط للمستقبل البعيد، أولًا الاستعدادات ثم دور المجموعات، بعد ذلك كل شيء وارد، لا يوجد فريق سواء المغرب أو السنغال أو غيرهما يضمن الوصول إلى نصف النهائي أو الفوز باللقب، كأس ​​الأمم الأفريقية دائمًا ما تحمل مفاجآت".

واختتم مدرب الكونغو الديمقراطية: "طموحنا واضح وهو أن نؤكد أن ما حققناه في كوت ديفوار لم يكن مجرد إنجاز استثنائي، بل كان أساسًا لشيءٍ دائم".