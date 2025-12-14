المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:26 ص 14/12/2025
زيمبابوي

منتخب زيمبابوي - صورة أرشيفية

قرر إمرسون منانغاغوا، رئيس دولة زيمبابوي، دعم المنتخب الأول، قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويتواجد المنتخب الوطني المصري مع زيمبابوي في مجموعة واحدة (الثانية) رفقة منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا.

وقال نكوبيلي ماجويزي، رئيس اتحاد زيمبابوي لكرة القدم: "رئيس دولة زيمبابوي منانجاجوا خصص مبلغ 400 ألف دولار أمريكي من أموال مكتبه لدعم منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 16 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائيات أمم أفريقيا.

جدول مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025:

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر

يشار إلى أن منتخب مصر يخوض تدريباته باستمرار استعدادا للبطولة القارية التي يحمل لقبها 7 مرات.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب زيمبابوي

