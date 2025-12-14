المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حكايات أمم أفريقيا.. حكم ينهي لقاء تونس ومالي قبل الدقيقة 90 في نسخة 2021

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:23 م 14/12/2025
جاني سيكازوي

لحظة اعتراض منتخب تونس على جاني سيكازوي

أيام قليلة تفصلنا عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب بمشاركة منتخب مصر.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

ومن المؤكد أن الأمر عندما يرتبط بكأس الأمم الأفريقية والتوغل في أعماق القارة السمراء، فإنك لابد أن تذكر أغرب المواقف التي مرت على تاريخ البطولة.

وسنسرد في السطور التالية أحد أغرب المواقف التي مرت عبر التاريخ..

ففي نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون وتوج بها المنتخب السنغالي في النهائي على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح، وقع المنتخب التونسي مع مالي في المجموعة السادسة رفقة منتخبي جامبيا وموريتانيا.

وعندما التقى المنتخب التونسي مع مالي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، تلقى المنتخب التونسي الهدف أولا في الدقيقة 48 من إبراهيما كوني.

وأذهل الحكم الزامبي جاني سيكازوي الجميع وقتها، خلال إدارته لمباراة تونس مع مالي، إذ أنهى اللقاء قبل قدوم الدقيقة 90.

فكان منتخب مالي متقدما بالنتيجة ووصلت الدقيقة 84، أعلن الحكم الزامبي صافرة النهاية وسط ذهول مدرب تونس حينها منذر الكبير، ولكن بعد التدقيق في ساعة المباراة والحديث مع المساعدين أعاد المباراة من جديد.

ورغم ذلك أعلن الحكم الزامبي نهاية المباراة عند الدقيقة 88 أي بعد استئناف اللعب بـ4 دقائق فقط وقبل قدوم الدقيقة 90، وهو ما أحدث ضجة ليست في أفريقيا فحسب بل في عناوين الصحف العالمية وقتها.

ليخرج الحكم الزامبي بعد هذه المباراة التي اتضح أنه لم يركز على الوقت المتبقي، ويؤكد للصحافة أنه كان على حافة الموت وأن "الله أمره بإنهاء المباراة لإنقاذ حياته".

يشار إلى أن الحكم الزامبي أدار مباراة تونس ومالي فقط من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، وبعدها لم يتول أي مباراة في البطولة ذاتها.

لكن الحكم صاحب الـ 46 عامًا، أدار بعدها عدة مباريات في دوري أبطال أفريقيا منها مباراة الأهلي والهلال السوداني في دور المجموعات، بالإضافة إلى مباريات في الكونفدرالية الأفريقية.

وفي موسم 2022-23، أدار أيضا الحكم الزامبي مباراة للأهلي أمام الاتحاد المنستيري التونسي في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

