تحدث المدرب الصربي سرديان فاسيليفيتش، المدير الفني السابق لمنتخب أنجولا، عن مشاركة الظباء السوداء في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر ديسمبر بالمغرب.

وتستضيف المغرب منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2026، إذ سيتنافس 24 منتخبًا بحثًا عن التتويج بلقب الأميرة السمراء.

وبدأ "يلا كورة" سلسلة من المقابلات مع المدربين والنجوم الحاليين والسابقين ممن تركوا بصمة ببطولة كأس أمم أفريقيا، أو على أعتاب الظهور مع المنتخبات أملًا في ملامسة الذهب.

وحاور "يلا كورة" سرديان فاسيليفيتش، المدير الفني السابق لمنتخب أنجولا، للحديث عن فريقه السابق قبل أن ينتقل للحديث عن حظوظ الفراعنة في التتويج بلقب كأس الأمم

يلا كورة يحاور سرديان فاسيليفيتش

كيف تقيم مجموعات كأس الأمم الأفريقية؟ وأي مجموعة لفتت انتباهك أكثر؟

"المجموعات متوازنة جدًا وهناك فرق بسيط في المستوى بينها، وهذا قد يمنحنا مسابقة غير متوقعة ومثيرة جدًا للمشجعين والمشاهدين حول العالم".

"بالنسبة لي، مجموعة أنجولا مثيرة جدًا للاهتمام، وأعتقد أن مجموعة تنزانيا ستكون أيضًا مثيرة".

كيف ترى المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية ومن تعتقد أنه سيتأهل؟

"المجموعة الثانية هي بلا شك واحدة من أقوى المجموعات في البطولة".

"منتخب مصر هو المرشح الأبرز، ويمكننا بالتأكيد توقع أن الفرق الأخرى ستحاول مفاجأة الفريق الذي يقوده نجم ليفربول، محمد صلاح".

"جنوب إفريقيا فريق منظم للغاية، لديه فكرة واضحة عن أسلوب اللعب، والانضباط الذي يأتي من استمرارية وتناسق الفريق، المكون من لاعبين من الدوري المحلي، يمكن أن يكون ميزة ويقلل من وقت التكيف والتفاهم بين اللاعبين".

"أنجولا، مع مدرب جديد، قد تفاجئ، ومن المتوقع بالتأكيد أن تتجاوز مرحلة المجموعات وتصل إلى ربع النهائي، لديهم قيمتهم وجودتهم في اللعب الجماعي، والجودة الفردية تظهر بالتأكيد في أسماء مثل جيلسون دالا، فريدي، زيتو لوومبو، مابولولو، جاسبار وكلينتون ماتا".

"زيمبابوي قد تكون عنصر مفاجأة وتحاول بطريقة ما تحقيق نتيجة إيجابية، مع ذلك، أرى أن مصر وأنجولا لديهما فرص للتأهل إلى المرحلة الثانية".

كيف تقيم حاليًا منتخب أنجولا وإلى أي مدى تعتقد أنه يمكن أن يصل؟

"ربما أجبت عن هذا في السؤال السابق، أود التأكيد على أن أنجولا تمر بمرحلة انتقالية مع مدرب جديد، الفريق يواجه متطلبات جديدة، وفكرة جديدة وأسلوب لعب جديد، وكل هذا يحتاج وقتًا للتكيف وتحقيق النتائج".

"الواقع أن أنجولا لديها بعض الاستمرارية في كأس الأمم الأفريقية، لكن أعتقد أنه سيظل هناك نقص في الوقت لتتأقلم وتصل إلى مستوى عالٍ".

"لديهم الجودة والإمكانات التي قد تفاجئ حتى أقوى الفرق، أعتقد أنه سيكون من الفشل إذا لم يتقدموا إلى المرحلة الثانية".

ماذا يحتاج منتخب أنجولا للفوز بكأس الأمم الأفريقية؟

"يحتاجون إلى مستوى عالٍ من الانضباط داخل الملعب، الحفاظ على التواضع، الإيمان بإمكاناتهم، وإذا لعبوا في الدفاع كما فعلوا في كأس الأمم السابقة، يمكن أن يكون لديهم أمل في النجاح".

من هم اللاعبون الرئيسيون في منتخب أنجولا الذين تعتقد أنهم قادرون على إحداث الفارق؟

"هم جيلسون دالا، جاسبار، كلينتون ماتا، فريدي، مابولولو، زيتو لوومبو، شو، بنسون وآخرون".

كيف ترى منتخب مصر وهل يستطيع الفوز باللقب؟

"منتخب مصر هو الأفضل في كرة القدم الأفريقية، فريق يجب دائمًا أن يسعى للفوز باللقب، لذلك أتوقع هذه المرة أن يصلوا على الأقل إلى نصف النهائي".

"فريق يضم صلاح، عمر مرموش، تريزيجيه، ويضمن دائمًا كرة قدم جيدة ونتائج ممتازة، ما يحتاجونه هو إيجاد الانسجام، خلق روح الفريق، ونقل هذه الجودة الفردية إلى اللعب الجماعي، ورفع المطالب الدفاعية إلى مستوى أعلى، أعتقد أنه عندها سيكون للقيم الهجومية للفريق تأثير أكبر على النتيجة".

كيف يمكن لحسام حسن مدرب مصر إعادة الثقة لدى محمد صلاح؟

"صلاح محترف على أعلى مستوى ويعرف واجباته، خاصة عند اللعب مع المنتخب الوطني وحمل العلم المصري، هذه الحالة النفسية مهمة جدًا، ويجب على المدرب بالتأكيد الانتباه لهذا الجانب حتى يتمكن صلاح من مواجهة التحديات المقبلة بأفضل شكل ممكن".

برأيك، ما هي المنتخبات المرشحة للفوز بكأس الأمم الأفريقية؟

"قد تكون المغرب، مصر، السنغال، الجزائر، جمهورية الكونجو الديمقراطية، وأيضًا بعض المنتخبات الأخرى في المجموعة التي لا نعتبرها مرشحة".

من هو سرديان فاسيليفيتش؟

يعد سرديان فاسيليفيتش، أحد أبرز المدربين الذيم خاضوا أكثر من تجربة في مختلف المسابقات، إذ مر بأكثر من تحدٍ مع العديد من الفرق.

وتعد أبرز محطاته تواجده في الجهاز الفني لمنتخب صربيا تحت 21 عامًا، قبل أن يتواجد في المنصب ذاته بالفريق الأول، ليقود لاحقًا منتخب أنجولا ومن بعده فريق بريمو دي أوجستو.