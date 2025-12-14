المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ثلاثية حسن شحاتة وإنجاز الجوهري.. أرقام قياسية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:43 م 14/12/2025
حسن شحاتة

حسن شحاتة

أيام قليلة تفصلنا عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب بمشاركة منتخب مصر.

وستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

وقبل انطلاق النسخة الجديدة في المغرب نستعرض أبرز الأرقام القياسية المرتبطة بالمنتخب المصري:

ويُعد منتخب مصر، من أكثر المنتخبات التي شاركت في بطولة كأس الأمم الأفريقية، لذلك هناك الكثير من الأرقام القياسية التي ترتبط بالفراعنة.

كما أن منتخب مصر هو أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية 7 مرات.

رقم تاريخي لحسن شحانة

ويُعد حسن شحاتة، هو أكثر المدربين تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية، حيث نال اللقب 3 مرات مع منتخب مصر، في 3 نسخ متتالية، (2006، و2008، و2010).

ولم يحقق هذا الإنجاز، سوى مدرب واحد، وهو شارلز جياملي مدرب منتخب غانا، حيث قاد النجوم السوداء للقب أعوام (1963، و1965، و1982).

إنجاز الجوهري

ويحضر الراحل محمود الجوهري، المدرب الأسبق لمنتخب مصر، ضمن الأرقام التاريخية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويعتبر محمود الجوهري، هو أول مدرب يحقق لقب كأس الأمم الأفريقية لاعبًا ومدربًا مع منتخب مصر، ويأتي ستيفين كيشي بعد الجوهري مع منتخب نيجريا.  

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسن شحاتة محمود الجوهري

