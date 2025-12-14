المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:46 م 14/12/2025
هوجو بروس

هوجو بروس - مدرب منتخب جنوب أفريقيا

يستعد منتخب مصر للمشاركة رقم 27 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتنتهي يوم 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

مواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر.. العاشرة مساءً.

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر.. الخامسة مساءً.

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر.. السادسة مساءً.

مواجهة تحمل رائحة الثأر

وسيدخل منتخب مصر مباراته مع منتخب جنوب أفريقيا المقرر إقامتها يوم 26 ديسمبر، من أجل تحقيق الفوز للثأر فقط من المدير الفني البلجيكي هوجو بروس، الذي يتولى تدريب منتخب "البافانا بافانا" منذ يوم 5 مايو 2021.

هوجو بروس لعب ضد منتخب مصر مرة واحدة فقط وكانت في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017 وتوج وقتها منتخب الكاميرون باللقب إثر الفوز على مصر بنتيجة 2-1.

وبعد انتقاله لتدريب منتخب جنوب أفريقيا ستتجدد المواجهة مع المنتخب المصري من جديد بعد 8 سنوات.

وأدار المدرب صاحب الـ 73 عاما لمنتخب جنوب أفريقيا 49 مباراة انتصر في 26 مواجهة وتعادل في 16 لقاء قبل أن يهزم في 7 مواجهات فقط.

منتخب مصر منتخب الكاميرون منتخب جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2025 نسخة 2017

