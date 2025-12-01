ستتجه أنظار مشجعي كرة القدم المصرية في الوقت الحالي إلى منتخبنا الوطني الأول بقيادة حسام حسن، الذي يستعد لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية رفقة منتخبات: "زيمبابوي، أنجولا وجنوب أفريقيا".

نظرة على منافسي مصر

ونسلط الضوء في السطور التالية على منافسي المنتخب الوطني في المجموعة، حيث يتطلع منتخب مصر لتحقيق الفوز في كل المباريات من أجل التأهل للدور ثمن النهائي.

مواعيد مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية

الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر.. العاشرة مساءً.

الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر.. الخامسة مساءً.

الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر.. السادسة مساءً.

جنوب أفريقيا

مدربه هو البلجيكي هوجو بروس، وواجه منتخب مصر مرة واحدة من قبل كانت في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017، وتوج باللقب وقتها إثر الفوز بنتيجة 2-1.

وكرر المدرب البلجيكي تأثيره وخبراته مع منتخب جنوب أفريقيا، إذ قاده للتواجد في المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، كما أنه أصبح أطول مدرب خدمة لمنتخب جنوب أفريقيا.

المنتخب الجنوب أفريقي يطمح لتحقيق اللقب الثاني له في تاريخه بعد نسخة 1996 التي فاز بها على حساب منتخب تونس، كما أنه تواجد في المركز الثاني في نسخة 1998 إذ فشل في الفوز على مصر في النهائي.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا احتلت المركز الثالث مرتين في كأس الأمم الأفريقية نسخ 2000 و2023.

منتخب أنجولا

يملك المنتخب الأنجولي الباحث عن لقبه الأول من كأس أمم أفريقيا مدربه الفرنسي باتريس بوميل، الذي يتولى تدريب أنجولا منذ سبتمبر الماضي فقط ولم يخض معه أي مباريات سواء ودية أو رسمية.

ولم يتواجه المدرب صاحب الـ 47 عامًا مع المنتخب المصري إلا في مباراة واحدة كانت في كأس الأمم الأفريقية 2022 وتأهل وقتها المنتخب المصري بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ما يميز مدرب أنجولا حاليا هو عمله في المنطقة الأفريقية لفترة طويلة سواء مع مواطنه هيرفير رينارد، أو كمدير فني مختص بذاته مع زامبيا وكوت ديفوار ونادي مولودية الجزائر.

ويعد أفضل لاعبي منتخب أنجولا هو كريستوفر مابولولو، لاعب فريق الاتحاد السكندري السابق والذي يعرفه كل مشجع لسيد البلد جيدًا.

ويملك مابولولو ذكرى جيدة مع كأس الأمم الأفريقية إذ توج بجائزة أفضل هدف في العام وهو الهدف الذي سجله ضد ناميبيا في نسخة 2023.

منتخب زيمبابوي

يبحث أيضا منتخب زيمبابوي عن اللقب الأول له في بطولة أمم أفريقيا، ويضع آماله على مدربه الروماني ماريو مارينيكا، الذي أولى المهمة في 4 نوفمبر الماضي، وأدار مباراتين فقط أمام قطر والجزائر في مواجهتين وديتين.

وبدأ المدرب البالغ من العمر 61 عامًا مسيرته كمدرب للناشئين في نادي ليتون أورينت الإنجليزي، وتولى تدريب منتخبين أفريقيين أحدهما مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، والآخر ليبيريا في منتصف تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويعد أخطر لاعبي قائمة منتخب زيمبابوي هو مارفيلس ناكامبا الذي يتواجد في نادي لوتون الإنجليزي، إذ يتم الاعتماد عليه في منطقة وسط الملعب من أجل قطع الكرات وتوزيعها للمهاجمين.

وشارك اللاعب لأول مرة مع منتخب زيمبابوي عام 2015، ورغم أن الإصابات أبعدته عن التشكيلة في بعض الأوقات، إلا أنه لا يزال قادرًا على أن يكون ركيزة أساسية في خط الدفاع.