المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

أغرب قصص الكان.. لعنة "السحر" التي أصابت كوت ديفوار 20 عامًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:49 م 14/12/2025
كوت ديفوار

مشجع كوت ديفوار

تتميز بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالقصص الغريبة دائمًا، وذلك منذ أن بدأت البطولة عام 1957.

وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب كبير من الغرائب والعجائب التي تتميز بها القارة السمراء.

وترتبط قارة أفريقيا، بالسحر والشعوذة الذي يعتقدون أنه يساهم في تحقيق مآربهم، وهو يعتمد عليه بعض المنتخبات في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنتشر عادة السحر والشعوذة، في غرب قارة افريقيا بشكل كبير، حيث إنهم استحدثوا أسماء جديدة لهذه العادات وأطلقوا اسم "مدربون نفسيون".

ويوصف هؤلاء المرابطون بأنهم "مدربون نفسيون" أو "وكلاء روحيون"، وهو مصطلح كان يشير في الأصل إلى عالم مسلم متمرس روحيًا، ويزعمون قدرتهم على دفع أو تدمير مسيرة لاعبي كرة القدم.

حكاية الأفيال مع أول لقب

توج منتخب كوت ديفوار، بأول لقب له في بطولة كأس الأمم الأفريقية موسم 1992 على حساب غانا بركلات الترجيح.

وكشف أعضاء من الاتحاد الإيفواري لكرة القدم ورينيه ديبي، وزير الرياضة الإيفواري آنذاك، أن الفريق استشار معالجين شعبيين، وصفهم الوزير بأنهم "مدربون نفسيون "، من قرية أكراديو، التي تبعد ساعة عن أبيدجان.

وزُعم أن هؤلاء الرجال العشرة تقريبًا تنبأوا بفوز كوت ديفوار، بالإضافة إلى لحظات حاسمة أخرى في المباراة طوال البطولة، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.

لكن القصة لم تنته عند هذا الحد، فقد أفادت التقارير أن هؤلاء المعالجين التقليديين، وجميعهم من نفس مقاطعة وزير الرياضة، قد استاؤوا: إذ يُزعم أن ديبي لم يستجب لطلباتهم المالية منها، ويُقال إن هذا السخط كان سببًا في إخفاق المنتخب الإيفواري في بطولات كأس الأمم الأفريقية اللاحقة.

رينارد يهدأ الأمور

ويروي كريستوف جليز، الصحفي الرياضي والمؤلف المشارك مع بارتيليمي جايارد لكتاب "النظام السحري" وهو تحقيق حول العبودية المعاصرة للاعبي كرة القدم الأفارقة: "في عام 2014، عُيّن الفرنسي هيرفي رينارد مدربًا لمنتخب الأفيال، وأخبرني أن من أولى قراراته كانت مقابلة هؤلاء المعالجين التقليديين لتهدئة الأمور، وبعد بضعة أشهر، توج منتخب كوت ديفوار بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية. مرة أخرى بركلات الترجيح، ومرة ​​أخرى على غانا.

سواء كانوا رياضيين أو مشجعين، يعتقد الكثيرون في غرب ووسط أفريقيا أن بعض المشعوذين يملكون القدرة على دعم أو تدمير مسيرة لاعبي كرة القدم.

مباراة كوت ديفوار القادمة
كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار السحر الشعوذة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg